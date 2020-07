今シーズンのチャンピオンズリーグ(CL)の準々決勝・準決勝の組み合わせ抽選会が10日に行われた。

新型コロナウイルスの影響で中断している同大会は、従来のフォーマットを大幅に変更して、8月の約2週間でポルトガルの首都リスボンにて集中開催されることが決まっていた。準々決勝の4試合は8月12日〜15日に、準決勝の2試合は8月18日、19日に、決勝戦は8月23日にそれぞれ行われる予定となっている。

今回の組み合わせ抽選会はスイス・ニヨンのUEFA(欧州サッカー連盟)の本部で行われ、勝ち残っている各クラブの関係者はリモートで抽選会を見守った。

抽選の結果、ライプツィヒvsアトレティコ・マドリード、そしてアタランタvsパリ・サンジェルマン(PSG)のカードが確定。その他の対戦カードは、いずれも8月7日と8日に予定されている決勝トーナメント・ラウンド16第2戦の結果次第となった。なお、準決勝以降の組み合わせも決定している。

組み合わせ結果は以下の通り。

■準々決勝

レアル・マドリード対マンチェスター・Cの勝者 vs リヨン対ユヴェントスの勝者【M1】

ライプツィヒ vs アトレティコ・マドリード【M2】

ナポリ対バルセロナの勝者 vs チェルシー対バイエルンの勝者【M3】

アタランタ vs パリ・サンジェルマン【M4】

■準決勝

【M1】の勝者 vs 【M3】の勝者 【M5】

【M2】の勝者 vs 【M4】の勝者 【M6】

■決勝

【M6】の勝者 vs 【M5】の勝者