伊東歌詞太郎、キャリア初となるライブ映像の世界生配信決定

シンガーソングライターの伊東歌詞太郎が、7月11日に自身のキャリア初となるライブ映像を世界生配信する。



伊東歌詞太郎はいつも狐面を被って素顔を隠しており、生ライブではない限り彼の歌っている姿を見ることはできなかった。ライブでは素顔を公開しているが、一切のライブ映像を公開したことがなかった。



そんな彼が、ライブを届ける手段としてバンド編成による無観客生配信ライブ「Live in Astra」を開催。彼の貴重なライブパフォーマンスを視聴する数少ない機会となっている。





<ライブ情報>







伊東歌詞太郎

無観客配信ワンマンライブ「Live in Astra」



2020年7月24日(金・祝)19時〜

出演:伊東歌詞太郎

バンド:yoshi柴田(Gt.)/幡宮航太(Key.)/高間有一(Ba.)/田辺貴広(Dr.)

※公演開催・配信にあたり、出演者・スタッフが新型コロナウィルスの感染拡大防止に細心の注意を払った上で実施いたします。



視聴チケット料金:1500円(税込)※Birthday Eve PRICE

チケット販売:https://kashitaro.zaiko.io/e/concertday1

発売期間:7月11日10:00~8月2日19:00

アーカイブ配信:チケット購入者対象

終演後~8月2日21:00まで何度でもご視聴可能



【注意事項】

※電子チケット販売プラットフォーム【ZAIKO】への登録が必要となります。

※配信のURLは購入したZAIKOアカウントのみで閲覧可能です。

※視聴には大容量の通信を必要としますので、安定したインターネット回線の環境が必要となります。

※インターネット回線やシステム上のトラブルにより、配信映像や音声の乱れ、公演の一時中断・途中終了の可能性がございます。

※本公演は有料での配信ライブです。一切の権利は主催者が有します。カメラ・スマートフォンなどによる画面録画・撮影・録音は全て禁止いたします。また、動画サイトなどへの無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。

※チケットのご購入前には必ず販売サイトに記載されている注意事項をよくお読みください。

視聴・配信に関する詳細:https://zaiko.io/support



<リリース情報>







伊東歌詞太郎

『記憶の箱舟』



発売日:2020年7月29日(水)

価格:1200円(税抜)



=収録曲=

1.記憶の箱舟 (TVアニメ『デカダンス』EDテーマ)

2.僕たちに似合う世界(エッセイ「僕たちに似合う世界」イメージソング)

3.TOKYO-STATION

4.記憶の箱舟 (instrumental)







伊東歌詞太郎

新刊エッセイ『僕たちに似合う世界』



発売日:2020年7月22日(水)

価格:1200円(税抜)



Official HP:http://www.kashitaro.com