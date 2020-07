グローバルガールズグループ「IZ*ONE(アイズワン)」のコンサートフィルム「EYES ON ME : The Movie」が8月7日に公開されることが7月10日、分かった。メンバーが日本での公開を祝うコメントムービー、予告編が公開された。

「EYES ON ME : The Movie」は、「IZ*ONE」のライブやバックステージの様子、ダンスの練習風景などを収録。日本では、臨場感が楽しめる体験型シアター「4DX」、3面スクリーンで上映される「スクリーンX」、「4DX」と「スクリーンX」が融合した「4DX SCREEN」でも公開される。

トレーディングカード付きムビチケカードが前売り券として7月11日に発売される。