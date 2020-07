Jリーグは10日、今シーズンの明治安田生命J1リーグにおける試合日程の一部を変更すると発表した。

今回の変更は、10月からの再開が発表されたアジアチャンピオンズリーグ(ACL)の試合日程を受けて決定したと伝えられている。そのため、今シーズンの同大会に参加する横浜F・マリノス、FC東京、ヴィッセル神戸の試合日程の一部が変更された。なお、ACL参加クラブが準々決勝へ進出した場合は、さらなる日程変更の可能性があることも伝えられている。

現段階で日程の変更が確定しているのは、以下の通り。

■第24節<10月24日(土)or25日(日)>

FC東京 vs 大分 →9月16日(水)

横浜FM vs 清水 →9月16日(水)

神戸 vs 川崎F →8月26日(水)

■第25節<10月31日(土)>

川崎F vs FC東京 →11月11日(水)

横浜FM vs 鳥栖 →9月30日(水)

神戸 vs C大阪 →9月16日(水)

■第26節<11月3日(火・祝)>

FC東京 vs 鹿島 →8月26日(水)

湘南 vs 横浜FM →11月11日(水)

清水 vs 神戸 →11月11日(水)

■第29節<11月25日(火)>

浦和 vs FC東京 →9月30日(水)

横浜FM vs 札幌 →8月26日(水)

神戸 vs 名古屋 →9月30日(水)