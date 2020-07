都市型ロックフェスティバル「SUMMER SONIC(サマーソニック)」の出演アーティストをフィーチャーした番組「SUMMER SONIC アーティスト特集」が、7月17日午後7時半からWOWOWで放送される。

「リンキン・パーク LIVE at サマソニ 2013」が午後7時半から、「メタリカ LIVE at サマソニ 2013」が午後8時から、「Mr.Children LIVE at サマソニ 2013」が午後8時半から、「THE 1975 LIVE at サマソニ 2014」が午後9時から、「ARCTIC MONKEYS LIVE at サマソニ 2014」が午後9時半から、「BTS LIVE at サマソニ 2015」が午後10時から、「アンダーワールド ライブ・フロム・サマソニ 2016」が午後10時半から、いずれもWOWOWライブで放送される。