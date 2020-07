豆柴の大群『女子と仲良くなりたい』高1男子に贈るひみつワード

豆柴の大群がTOKYO FMのレギュラー番組に出演。7月6日(月)から9日(木)までの放送では、メンバーのハナエモンスターが金髪イヌ型ロボットとなり、困っているリスナーにアドバイスを送りました。そのなかから、『女子と仲良くなりたい』という相談と、“ハナエモン”のメッセージを紹介します。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 豆柴LOCKS!」7月7日(火)放送分)ハナエ:うふフフフ~~~~! ボク、ハナエモ~~ン!!! 悩みを抱える10代のみんなの手助けをするためにやってきたイヌ型ロボット!アイカ・ザ・スパイ:ふふふ(笑)。ハナエモン!! この生徒のために、何か出してあげて~!ハナエ:まったくしょうがないなぁ~。この生徒に贈るひみつワードはこれだ~!自分から話しかけるんじゃなくて、女の子から話しかけられるようにしよう! まずは、考えから変えていこうね。アイカ:お~、なるほどね。自分から行くんじゃなくて、逆のパターンね。ハナエ:そうそう!アイカ:女の子から話しかけられるようになる、ってことね。ハナエ:そうだよ! 勘が鋭いねアイカくん。話しかけられやすい雰囲気の人は、僕たちの身近で言えばミユキエンジェルだね!アイカ:ミユキね。確かに話しかけやすいもんね。でもなんで話しやすいんだろうね?ハナエ:何だろ? いい意味でバカそう!(笑)。アイカ:確かに(笑)。オーラがバカそうだね!ハナエ:あと、誰にでも同じ対応してくれそうだよね。アイカ:みんなから好かれるからね。ハナエ:うん。ずっと笑ってるからね。アイカ:うん! パグみたいに!!ハナエ:そう!! パグみたいに(笑)。アイカ:パグの顔は強いね。ハナエ:そうだよ、愛されちゃうんだよ。アイカ:愛嬌顔だよ。ハナエ:(相談者は)どんな顔してるんだろ?アイカ:パグだったら最高だ!ハナエ:(笑)。 ホント、Take it easy!!! だよ!アイカ:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/