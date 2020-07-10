世界のトップフィギュアスケーター、コーチ、振付師らを称える一夜限りの授賞式『ISUスケーティングアワード』が、7月11日（土）23時頃よりフジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、LIVE配信される。最優秀選手賞、最優秀衣装賞の2部門にノミネートされた羽生結弦選手が受賞するかに注目が集まる。



『ISUスケーティングアワード』は、2019-20シーズンに創設されたフィギュアスケートの選手やコーチ、振付師を対象とするアワードで、最優秀選手賞、最優秀衣装賞、エンターテイメント賞、最優秀新人賞、最優秀振付賞、最優秀コーチ賞、特別功労賞の7部門を表彰する。当初は2020年3月の世界選手権にあわせて行われる予定だったが、選手権が新型コロナウイルスの影響により中止になったことを受け延期となり、今回リモートで開催されることに。



6月26日に各部門の最終候補者3名がオンライン上で公開され、いよいよ7月11日23時から各部門の受賞者が発表される。FODでは本アワードの模様を日本語の同時通訳でLIVE配信し、またこの模様は、7月11日26時から12月31日までアーカイブ配信される。



＜7部門候補者一覧＞



■最優秀スケーター（Most Valuable Skater）賞

ネイサン・チェン （アメリカ）

ガブリエラ・パパダキス＆ギヨーム・シゼロン（フランス）アイスダンス

羽生結弦



■最優秀衣装賞（Best Costume）賞

マディソン・チョーク＆エヴァン・ベイツ（アメリカ）フリーダンス

アンナ・シェルバコワ（ロシア）フリースケーティング

羽生結弦 フリースケーティング ※2019 グランプリファイナル



■最優秀プログラム（Most Entertaining Program）賞

ケヴィン・エイモズ（フランス）ショートプログラム

エフゲニア・メドベージェワ（ロシア）フリースケーティング

ガブリエラ・パパダキス＆ギヨーム・シゼロン（フランス）リズムダンス



■最優秀新人（Best Newcomer）賞

アリョーナ・コストルナヤ（ロシア）

アレクサンドラ・トゥルソワ（ロシア）

ユ・ヨン（韓国）



■最優秀振付（Best Choreographer）賞

シェイ=リーン・ボーン（カナダ）

マリー=フランス・デュブレイユ（カナダ）

ローリー・ニコル（アメリカ）



■最優秀コーチ（Best Coach）賞

ラファエル・アルトゥ二アン（アルメニア）

ブライアン・オーサー（カナダ）

エテリ・トゥトベリーゼ（ロシア）



■特別功労（Lifetime Achiveneat）賞

当日アワードの中で発表