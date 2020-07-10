◆ 巨人、阪神に続いて…



日本野球機構（NPB）は10日、JERAセ・リーグ公式戦の追加日程を発表。7月7日（火）に雨天中止となった広島－DeNA（マツダスタジアム）の振替試合を、9月7日（月）に開催すると正式発表した。



この決定により、広島とDeNAは共に9月1日（火）から13連戦の過密スケジュールが決定。セ・リーグでは、同じく雨天中止の憂き目にあった阪神と巨人も9月1日（火）からの13連戦が決まっており、同一リーグ4球団が全く同じタイミングで大型連戦の試練に立ち向かうことになった。



▼ 広島・9月の13連戦

1日（火）vs.中日［18:00／ナゴヤD］

2日（水）vs.中日［18:00／ナゴヤD］

3日（木）vs.中日［18:00／ナゴヤD］

4日（金）vs.DeNA［18:00／マツダ］

5日（土）vs.DeNA［14:00／マツダ］

6日（日）vs.DeNA［13:30／マツダ］

7日（月）vs.DeNA［18:00／マツダ］

8日（火）vs.ヤクルト［18:00／マツダ］

9日（水）vs.ヤクルト［18:00／マツダ］

10日（木）vs.ヤクルト［18:00／マツダ］

11日（金）vs.阪神［18:00／甲子園］

12日（土）vs.阪神［14:00／甲子園］

13日（日）vs.阪神［14:00／甲子園］



▼ DeNA・9月の13連戦

1日（火）vs.巨人［18:00／東京D］

2日（水）vs.巨人［18:00／東京D］

3日（木）vs.巨人［18:00／東京D］

4日（金）vs.広島［18:00／マツダ］

5日（土）vs.広島［14:00／マツダ］

6日（日）vs.広島［13:30／マツダ］

7日（月）vs.広島［18:00／マツダ］

8日（火）vs.阪神［17:45／横浜］

9日（水）vs.阪神［17:45／横浜］

10日（木）vs.阪神［17:45／横浜］

11日（金）vs.中日［18:00／横浜］

12日（土）vs.中日［17:00／横浜］

13日（日）vs.中日［17:00／横浜］



▼ 阪神・9月の13連戦

1日（火）vs.ヤクルト［18:00／甲子園］

2日（水）vs.ヤクルト［18:00／甲子園］

3日（木）vs.ヤクルト［18:00／甲子園］

4日（金）vs.巨人［18:00／甲子園］

5日（土）vs.巨人［18:00／甲子園］

6日（日）vs.巨人［18:00／甲子園］

7日（月）vs.巨人［18:00／甲子園］

8日（火）vs.DeNA［17:45／横浜］

9日（水）vs.DeNA［17:45／横浜］

10日（木）vs.DeNA［17:45／横浜］

11日（金）vs.広島［18:00／甲子園］

12日（土）vs.広島［14:00／甲子園］

13日（日）vs.広島［14:00／甲子園］



▼ 巨人・9月の13連戦

1日（火）vs.DeNA［18:00／東京D］

2日（水）vs.DeNA［18:00／東京D］

3日（木）vs.DeNA［18:00／東京D］

4日（金）vs.阪神［18:00／甲子園］

5日（土）vs.阪神［18:00／甲子園］

6日（日）vs.阪神［18:00／甲子園］

7日（月）vs.阪神［18:00／甲子園］

8日（火）vs.中日［18:00／ナゴヤD］

9日（水）vs.中日［18:00／ナゴヤD］

10日（木）vs.中日［18:00／ナゴヤD］

11日（金）vs.ヤクルト［18:00／東京D］

12日（土）vs.ヤクルト［18:00／東京D］

13日（日）vs.ヤクルト［14:00／東京D］