リーグ・アンは9日、2020-21シーズンの試合日程を発表した。

フランスでは新型コロナウイルスの影響で3月にサッカーが中断され、4月30日にリーグ・アンの打ち切りが決定。今シーズンは10節(+1試合未消化分)が残っていたが、中断時点までの成績で順位が決定し、パリ・サンジェルマン(PSG)が3年連続9度目の優勝を果たした。

来季の開幕節は8月22日と23日に行われ、王者PSGはホームでメスと対戦。昨季2位となったDF酒井宏樹が所属するマルセイユはサンテティエンヌをホームに迎える。なお、最終節は来年5月23日に開催される。

また、今シーズンのチャンピオンズリーグとヨーロッパリーグの決勝がそれぞれ8月21日と23日に行われるため、PSGやリヨンが決勝に進出した場合には開幕節が後日行われることになる。

開幕節の試合は以下の通り。

PSG vs メス

ロリアン vs ストラスブール

ニーム vs スタッド・ブレスト

ディジョン vs アンジェ

ボルドー vs ナント

モナコ vs スタッド・ランス

モンペリエ vs リヨン

ニース vs ランス

リール vs レンヌ

マルセイユ vs サンテティエンヌ