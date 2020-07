Tak Matsumotoこと松本孝弘(B'z)のニューアルバム「Bluesman」が9月2日にリリースされる。

2016年発表の「enigma」以来およそ4年ぶりのソロアルバムとなる本作には、氷室京介が作詞とボーカルで参加した「Actually」、2019年開催のアイススケートショー「氷艶 hyoen2019 -月光かりの如く-」のテーマ曲「月光かりの如く」を含む13曲を収録。ロック、ウエスタンなどさまざまなアプローチで“Blues”を表現した作品となっている。本作はCDのみの通常盤のほか、アルバム収録曲「Waltz in Blue」のミュージックビデオを収録したDVDやTシャツ、ギターピックが付いた初回限定盤、アナログ盤の3形態が用意される。

Tak Matsumoto「Bluesman」収録内容

CD、アナログ盤

01. BOOGIE WOOGIE AZB 10

02. Actually

03. Here Comes the Taxman

04. Be Funky !

05. Rainy Monday Blues ~ 茨の道

06. 月光かりの如く

07. 漣 < sazanami >

08. Waltz in Blue

09. 花火

10. Asian root

11. Good News

12. Arby Garden

13. Lovely

初回限定盤付属DVD

・「Waltz in Blue」ミュージックビデオ