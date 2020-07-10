リナ・サワヤマ、デビューアルバムより「XS」のブリー・ランウェイremix発表

リナ・サワヤマが、今年4月にリリースしたデビューアルバム『SAWAYAMA』より収録曲「XS」のremixを発表した。



4月17日に、UKの名門レーベル「Dirty Hit」からデビューアルバム「SAWAYAMA」をリリースしたリナ・サワヤマ。remixを手掛けたのは、UKのシンガーソングライター、ブリー・ランウェイ。ポップな見た目で、人種差別や男女間の賃金格差など社会的なテーマについて歌う彼女が、消費主義のバカバカしさについて歌った「XS」に新たな解釈を与えた。









＜配信情報＞







リナ・サワヤマ

「XS feat. Bree Runway - Remix」



配信日：2020年7月10日（金）

配信リンク：https://avex.lnk.to/XS_remixPR



Official Web Site（日本版）：https://avex.jp/rinasawayama/