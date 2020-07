SEKAI NO OWARIのグローバルプロジェクト、英SSWガブリエル・アプリンとコラボ

SEKAI NO OWARIのグローバル展開を目的としたプロジェクト「End of the World(エンド・オブ・ザ・ワールド)」が、新曲「Over ft. Gabrielle Aplin (R3HAB Remix)」を発表した。



SEKAI NO OWARIのVo.Fukaseとガブリエル・アプリンの切ない歌声が掛け合い聴きどころの、恋愛の痛みをテーマにした同楽曲。オリジナルバージョンに先駆けて、フォロワーが200万人越えるオランダ出身の世界的DJ、R3HABがリミックスを担当した楽曲がリリース。これはSUMMER SONIC2019にてメンバーとリハブが意気投合したことにより実現された。







誰もが持つ、恋愛の痛みを歌い上げた本作は言語や国の垣根を越えてまっすぐに届く力に満ち溢れている。





<リリース情報>







エンド・オブ・ザ・ワールド

「Over ft. Gabrielle Aplin (R3HAB Remix)



配信日:2020年7月10日(金)

配信リンク:https://SonyMusicJapan.lnk.to/EOTWOverR3HAB



エンド・オブ・ザ・ワールド オフィシャルサイト:http://www.endoftheworld.jp