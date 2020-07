欧州サッカー連盟(UEFA)は9日、チャンピオンズリーグ(EL)とヨーロッパリーグ(EL)のラウンド16の未消化試合を、それぞれセカンドレグのホームチームの本拠地で開催することを発表した。

今シーズンのCLとELは新型コロナウイルス感染拡大の影響により3月から中断。CLは決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)セカンドレグの4試合、ELは決勝トーナメント2回戦(ラウンド16)ファーストレグの2試合とセカンドレグの8試合が延期となっていた。

UEFAは6月17日に、今シーズンのCL準々決勝以降をポルトガルのリスボンで、EL準々決勝以降をドイツ西部の4都市で集中開催することを発表。未消化だったラウンド16の各試合の開催地は未定だったが、セカンドレグのホームチームの本拠地で行われることが決まった。

なお、ELラウンド16のセビージャ対ローマ戦とインテル対ヘタフェ戦はファーストレグとセカンドレグの両試合が延期となったため、再開後は準々決勝以降と同様にドイツで一発勝負に変更されて開催されることが決まっている。

CLラウンド16・セカンドレグの4試合は8月7日、8日に、ELラウンド16・セカンドレグの6試合は8月5日、6日に開催。今シーズンの残りの試合はすべて無観客で行われる。

■CLラウンド16・セカンドレグ未消化分

(カッコ内はセカンドレグの会場/ファーストレグの結果)

ユヴェントス vs リヨン(アリアンツ・スタジアム/0-1)

マンチェスター・C vs レアル・マドリード(エティハド・スタジアム/2-1)

バイエルン vs チェルシー(アリアンツ・アレナ/3-0)

バルセロナ vs ナポリ(カンプ・ノウ/1-1)

■ELラウンド16・セカンドレグ未消化分

(カッコ内はセカンドレグの会場/ファーストレグの結果)

シャフタール vs ヴォルフスブルク(メタリスト・スタジアム/2-1)

レヴァークーゼン vs レンジャーズ(バイ・アレナ/3-1)

ウルヴァーハンプトン vs リヨン(モリニュー・スタジアム/1-1)

マンチェスター・U vs LASK(オールド・トラッフォード/5-0)

バーゼル vs フランクフルト(ザンクト・ヤコブ・パルク/3-0)

コペンハーゲン vs イスタンブールBBSK(パルケン・スタディオン/0-1)

▼ファーストレグ未消化の2試合

ヘタフェ vs インテル

ローマ vs セビージャ

※8月5、6日にドイツで開催。会場は未定。

■チャンピオンズリーグ日程

8月7日、8日 ラウンド16・セカンドレグ(ホームチームの本拠地で開催)

8月12日~15日 準々決勝(リスボン)

8月18日、19日 準決勝(リスボン)

8月23日 決勝(リスボン)

■ヨーロッパリーグ日程

8月5日、6日 ラウンド16(セカンドレグはホームチームの本拠地で開催、シングルマッチの2試合はドイツ開催)

8月10日、11日 準々決勝(ケルン、デュイスブルク、デュッセルドルフ、ゲルゼンキルヘン)

8月16日、17日 準決勝(ドイツ、会場未定)

8月21日 決勝(ケルン)