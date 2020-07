BiSH、自身最長全国ツアーのファイナル公演ダイジェスト映像を公開

楽器を持たないパンクバンドBiSHが、2020年1月23日に開催された「NEW HATEFUL KiND TOUR」ファイナルNHKホール公演のダイジェスト映像を公式YouTubeチャンネルにて公開した。



同ツアーは、2019年10月から2020年1月の4ヶ月に渡り開催されたBiSH史上最長のツアー。公開された映像は今年1月22日、23日の2日間に渡りNHKホールで開催されたツアーファイナルのうち、最終日の1月23日公演の模様となる。また、こちらのライブ映像全編は7月22日に発売されるメジャー3.5thアルバム「LETTERS」に収録される予定。











<リリース情報>







BiSH

メジャー3.5thアルバム『LETTERS』



発売日:2020年7月22日(水)

【形態】

・初回生産限定盤 BOX仕様

アルバムCD+LIVE CD2枚組+Blu-ray Disc+写真集(100P)

価格:10000円(税抜)



・DVD盤

CD+DVD

価格:5800円(税抜)



・CD盤

価格:2000(税抜)

初回仕様:有(詳細未定)



=収録内容=

・アルバム収録曲※3形態共通

「TOMORROW」(TVアニメ『キングダム』オープニング・テーマ)

「ぶち抜け」(テレビ東京系ドラマ24『浦安鉄筋家族』エンディングテーマ)

「co」(リアル脱出ゲーム『夜のゾンビ遊園地からの脱出』テーマソング)

他新曲4曲の全7曲収録曲



・LIVECD2枚組 ※初回生産限定盤収録

LIVE CD2枚組(22曲)収録

-2020.01.23 NEW HATEFUL KiND TOUR FiNAL at NHK HALL公演分



・Blu-ray ※初回生産限定盤に収録

NEW HATEFUL KiND TOUR FiNAL NHKホールでのライブ映像を完全収録

メンバーによる副音声収録

-2020.01.23 NEW HATEFUL KiND TOUR FiNAL at NHK HALL

-MV「TOMORROW」



・DVD ※DVD盤収録

NEW HATEFUL KiND TOUR FiNALNHKホールでのライブ映像を完全収録

-2020.01.23 NEW HATEFUL KiND TOUR FiNAL at NHK HALL



その他、詳細な特典はオフィシャルサイトにて。

BiSH Official HP:http://www.bish.tokyo