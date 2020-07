JAGATARA、アナログLP復刻企画第2弾は『ニセ予言者ども』『それから』

JAGATARAが、自身のアルバム復刻企画として『ニセ予言者ども』、『それから』を2020年8月5日にLP形態でリリースする。



ヴォーカリスト、江戸アケミの不慮の事故による他界から30年の節目となる2020年1月27日に復活ライブを行なったJAGATARA。それに合わせて、初期JAGATARAのアルバム『南蛮渡来』『裸の王様』がアナログLPで復刻発売されたが、好評を受けてこの度第2弾の発売が決定した。



今回発売されるのは、インディ時代最後のアルバムとなった1987年の『ニセ予言者ども』と、1989年のメジャーデビュー作となった『それから』。両作とも、ソニーミュージックのWebショップSony Music Shopの先着購入者対象に「江戸アケミ名言ステッカー」の特典が付く。





<ライブ情報>



JAGATARA

2020 VINYL REISSUES(第2弾)

『ニセ予言者ども』







発売日:2020年8月5日(水)

価格:3700円(税抜)

完全生産限定盤



=収録曲=

SIDE A

1. 少年少女

2. みちくさ



SIDE B

1. ゴーグル、それをしろ

2. 都市生活者の夜



『それから』







発売日:2020年8月5日(水)

価格:3700円(税抜)



=収録曲=

SIDE A

1. TABOO SYNDROME いっちゃいけない症候群

2. GODFATHER 黒幕

3. BLACK JOKE 気の効いたセリフ

4. CASH CARD カード時代の幕開け



SIDE B

1. つながった世界 FUCK OFF!! NOSTRADAMUS

2. ある平凡な男の一日 A DAY IN THE LIFE OF A MAN

3. 中産階級ハーレム―故ジョン・レノンと全フォーク・ミュージシャンに捧ぐ― MIDDLE CLASS HARLEM



Jagatara2020公式サイト:https://www.jagatara2020.com/