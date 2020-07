闘志と美貌が溢れる!! 『ワンダーウーマン1984』立体化

アメコミ界きっての女性ヒーロー「ワンダーウーマン」が、コトブキヤ『DC UNIVERSE』よりARTFXシリーズで立体化することが決定した。



全世界で社会現象を巻き起こした超大作アクション・エンターテイメント『ワンダーウーマン』が帰ってくる。

アメコミ界きっての女性ヒーローの新たな伝説の始まりとなる2020年10月9日(金)公開の劇場最新作『ワンダーウーマン1984』より、ワンダーウーマンが登場!



「ワンダーウーマン」はジャスティス・リーグのメンバーのアマゾン族の女神。実写映画では、彼女を主役とする作品として『ワンダーウーマン』が2017年に公開されており、主演はガル・ガドットが務めている。



今回のスケールフィギュアは、1/6サイズで全長約250mm。

髪をたなびかせ、で、髪をたなびかせ、ラッソオブトゥルース(真実の投げ縄)を縦横無尽に振るうダイナミックなポージングは、勇ましく力強く、美しさも兼ね揃えている。



台座は劇中に登場するショッピングモールシーンをモチーフとしたジオラマ台座に仕上げられており、簡単な組み立てで箱から出してすぐに飾ることができる。



価格は1万6800円+税、発売は2020年12月を予定している。



WONDER WOMAN (1984) and all related characters and elements (C) & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)