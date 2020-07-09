人気野球ゲームシリーズのニンテンドースイッチ向け最新作「プロ野球 ファミスタ 2020」（バンダイナムコエンターテインメント）に声優として古谷徹さん、落合福嗣さんらが出演することが分かった。古谷さんがパック、落合さんがピノをそれぞれ演じるほか、緒方佑奈さんがワンダーモモ役、佐倉綾音さんがワルキューレ役、阪口大助さんがメタルクン役として出演する。
ゲームは、23チーム900人以上の選手が参戦。2020年度シーズンの最新プロ野球選手のほか、四国アイランドリーグplus選抜、日本女子ソフトボールリーグ選抜、ルートインBCリーグ選抜、女子プロ野球リーグ選抜、日本プロ野球外国人OB選手選抜、東京六大学野球選抜、北海道ベースボールリーグ選抜、天晴-appare-チーム、SWBCJAPAN選抜などさまざまな選手が登場する。9月17日に発売。価格は6680円（税抜き）。
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