モンキー・パンチ原作によるアニメ「LUPIN THE IIIRD」シリーズの展示イベントが、7月23日から8月10日まで東京・有楽町マルイにて開催される。

イベントでは「LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標」「LUPIN THE IIIRD 血煙の石川五ェ門」「LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘」の資料を展示。物販コーナーも設けられる。

小池健が監督を務めた「LUPIN THE IIIRD」シリーズ3作は次元、五ェ門、不二子というおなじみのキャラクターが、原作「ルパン三世」の世界観を引き継ぎ、ハードで危険な作風で描かれている。2014年に「LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標」、2017年に「LUPIN THE IIIRD 血煙の石川五ェ門」、2019年に「LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘」が、それぞれ劇場公開された。

「『LUPIN THE THIRD』2020展~ハードで危険。ヤツらが帰ってきた…!~」

期間:2020年7月23日(木・祝)~8月10日(月・祝)

時間:11:00~20:00

会場:東京都 有楽町マルイ 8Fイベントスペース

料金:無料

モンキー・パンチ (c)TMS