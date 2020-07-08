戦国時代の著名な人物にスポットを当てた集英社の「学習まんが 日本の伝記 SENGOKU」の全巻セットが、本日7月8日に発売された。
明智光秀、濃姫・お市の方・細川ガラシャ、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、武田信玄・上杉謙信、茶々・初・江の浅井三姉妹、真田幸村にそれぞれフォーカスした計8巻が、2019年11月から2020年6月までの間、毎月1巻ずつ刊行された「学習まんが 日本の伝記 SENGOKU」。監修は歴史研究家の河合敦が務めた。全巻セットには本を収納できる化粧ケースが付属している。
「学習まんが 日本の伝記SENGOKU」刊行ラインナップ
明智光秀
マンガ：野間与太郎、シナリオ：堀ノ内雅一
濃姫・お市の方・細川ガラシャ―戦国の姫たち1―
マンガ：東園子、シナリオ：和田奈津子
織田信長
マンガ：伊藤砂務、シナリオ：三上修平
豊臣秀吉
マンガ：おおつきべるの、シナリオ：堀ノ内雅一
徳川家康
マンガ：八坂考訓、シナリオ：蛭海隆志
武田信玄と上杉謙信
マンガ：RICCA、シナリオ：三上修平
浅井三姉妹（茶々・初・江）―戦国の姫たち2―
マンガ：東園子、シナリオ：和田奈津子
真田幸村
マンガ：野間与太郎、シナリオ：蛭海隆志