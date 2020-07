Suchmos、「Miree」のライブ映像を特設サイトにて期間限定公開

Suchmosの最新ライブ映像作品『Suchmos THE LIVE YOKOHAMA STADIUM 2019.09.08』より「Miree」が特設サイト「Suchmos Room」にて期間限定で公開された。



本映像は「Miree」が収録されている1stフルアルバム『THE BAY』のリリースからちょうど5周年を記念して公開されたもの。同ページでは、Suchmosの過去のアートワークやミュージックビデオ、ポスター、そして未公開のライブ映像など多くのコンテンツを楽しむことができる。



また、Suchmosは7月19日に初の無観客生配信ライブ「~LIVEWIRE Suchmos From The Window ~」の開催も決定している。詳細は以下より。





<ライブ情報>



Suchmos

「~LIVEWIRE Suchmos From The Window~」



公演日程:2020年7月19日(日)20:00〜

チケット販売期間:7月1日(水)19:00~7月19日(日)20:00

チケット代

前売り券:2500円(税込)

当日券:3000円(税込)

チケット購入URL:https://livewire.jp/schedule/suchmos200719/



Suchmos Official HP:http://www.suchmos.com/

特設サイト:https://suchmos-room.com/