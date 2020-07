ダンス&ボーカルグループ「超特急」を特集する、8月8日午前11時からWOWOWライブで放送の番組「生中継! 超特急 BULLET TRAIN 8th Anniversary Special『超フェス 2020』」の内容が7月8日、発表された。当日は、無観客で行われる横浜アリーナ(横浜市港北区)からの生ライブに加え、ファンとの交流企画、バラエティー企画などを放送。放送当日に配信リリースされる「Dear My グッバイ」の初パフォーマンスや、ツイッター投稿企画も実施する。

超特急は、CDデビュー8周年を迎えた6月10日にシングル「Stand up」を発売。当初はCDの発売に合わせて、横浜と大阪でアリーナツアーを行う予定だったが、新型コロナウイルスの影響で中止となった。同グループは、ファンを「8号車」と呼んでおり、今回は開催できなかったライブの代わりに「8」にこだわった番組が企画された。

「生中継! 超特急 BULLET TRAIN 8th Anniversary Special『超フェス 2020』」では、メンバーが過去のライブの模様を解説。「BULLET TRAIN SPRING/SUMMER TOUR 2019『EUPHORIA ~Breakthrough, The Six Brave Stars~』」「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2019-2020『Revolución viva』 ~Pastel Shades Christmas~」「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2019-2020『Revolución viva』 ~Shine Bright New Year~」について語る。