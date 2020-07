『絶響MUSICA』上演再開！ 日替わりゲスト出演の追加、全公演配信決定！

男性俳優✕声優のバディによる新世代クロスメディアプロジェクト『絶響MUSICA THE STAGE』の上演再開が決定。公演直前続報が到着した。



『絶響MUSICA THE STAGE』は、男性俳優を主体とした、舞台演劇起点の新世代クロスメディアプロジェクト「ゲキ×メン」シリーズ第一弾作品。

『うたの☆プリンスさまっ♪』TVシリーズや『Dance with Devils』など多数のアニメ作品に参加する金春智子が構成・脚本を手掛け、『B-PROJECT~鼓動*アンビシャス~』や『プリキュアシリーズ』キャラクタービジュアルなどを多数手掛ける

川村敏江をビジュアルデザインに迎え、『メル・リルルの花火』『ビョードロ』(劇団おぼんろ主宰)や『イムリ』(脚本・演出)などを手掛け演劇界の異端児とも評される新進気鋭アーティストの末原拓馬が演出を担当する。



上演再開が決定した『絶響MUSICA THE STAGE』の続報として、日替わりゲスト出演が追加決定!

ミュージカル『テニスの王子様』2nd.シーズン(氷帝学園:跡部景吾 役)など出演の小沼将太、舞台『弱虫ペダル』シリーズ(小野田坂道 役)など出演の糠信泰州、ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』(黒尾鉄朗 役)など出演の近藤頌利、ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』(海信行 役)など出演の武子直輝、映画『ギヴン』(中山春樹 役)など出演の中澤まさとも、『アイドルマスターSideM』(神谷幸広 役)など出演の狩野翔、『アイドルマスターSideM』(葛之葉雨彦 役)など出演の笠間淳、『アイドルマスターSideM』(北村想楽 役)など出演の汐谷文康、舞台『弱虫ペダル』シリーズ(泉田塔一郎 役)など出演の河原田巧也らが登場し、日替わりでのライブ演出にさらなる期待が高まる。



全公演配信も決定し、構成・脚本を手掛ける金春智子、ビジュアルデザインを手掛ける川村敏江、今作で明神伊織役を演じ樋口裕太から最新コメントも到着している。



また、「白き風の星」に住む、妖精のような少年たち「ソノー」のキャラクターを、谷山紀章ら人気声優たちが作中で演じることが決まっているが、川村敏江による「ソノー」たちの描き下ろしキャラクターデザインも到着。各声優陣もキャラクターとして俳優陣と同じステージでの共演は、今作の大きな見どころだ。



さらに、影ナレのセットリストが公演替わりとなることも決定。谷山紀章、花江夏樹、斉藤壮馬、江口拓也、森久保祥太郎、小野賢章、諏訪部順一といった超人気声優陣と個性豊かな俳優陣が、影ナレのセットリストでも共演を果たす。

観た人にしかわからない、『絶響MUSICA THE STAGE』ならではのサプライズ企画をお楽しみに!



また、今公演では徹底した新型コロナウイルス感染症予防対策を心掛け、安心安全に観劇を楽しんでもらえるよう万全を尽くしていくとのこと。



バラエティに富んだ豪華スタッフ・キャストが一堂に会する『絶響MUSICA THE STAGE』に乞うご期待!



(C)「絶響MUSICA THE STAGE」2020製作委員会