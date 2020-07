SPYAIRが7月18日に無観客配信ライブ「SPYAIR digital LIVE 2020.7.18」を開催する。

SPYAIRはこの7月18日に山梨・富士急ハイランドコニファーフォレストにて恒例野外ワンマンライブ「JUST LIKE THIS 2020」を行う予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて開催を断念していた。今回の配信ライブではメンバー4人が昨年の「JUST LIKE THIS」以来、1年ぶりにそろってステージに立つ。

ライブの模様は映像配信サービス「Stagecrowd」で配信される。視聴チケットは本日7月8日12:00より、配信開始前の7月18日16:59まで販売中。チケット購入者は公演終了後も7月19日23:59までアーカイブ映像が視聴できる。

SPYAIR digital LIVE 2020.7.18

2020年7月18日(土)OPEN 16:00 / START 17:00