インパクト大！『BAIT』より『BEAVIS AND BUTT-HEAD』コラボTEE登場！

2019年11月に渋谷パルコ5階に日本初上陸を果たし、国内2号店を大阪ミナミエリアに構えるカルチャーショップ より、1994年から1997年にNYとロンドンを拠点にするアメリカの若者向けのケーブルテレビ「MTV」にて放映され、人気を博した『BEAVIS AND BUTT-HEAD』とのコラボレーションTEEが2型登場する。



は、”HYPE=中毒性”、”FUN=面白さ”、”UNIQUE=唯一無二” をキーワードに、収集欲を駆り立てる貴重なフィギュア、オリジナルアパレル、ストリートウェア、スニーカーを幅広くセレクトするショップとして、様々なブランド、アーティスト、コミックスとのコラボレーションを行っている。



今回はアメリカ合衆国の架空の内陸都市・ハイランドを舞台にする、ビーバスとバットヘッドの2人の少年によるテレビアニメ『BEAVIS AND BUTT-HEAD』とのコラボレーション!



本作は1994年よりMTVにて第1シーズンがスタートし、1回15分の一話完結型で放映。MTVならではの手法として、メインエピソードの合間には、ビーバスとバットヘッドが自室で鑑賞する設定の下ミュージシャンのPVが挿入され、PVの内容を独断で誉めていたり、気に入らないものははっきり面白くないと一蹴する毒舌スタイルが全世界で人気と非難を博す作品となった。



コラボレーションTEEは、彼らがアルバイトをしているハンバーガーショップ「BURGER WORLD」での風景がバックプリントにデザインされたインパクトある一着となっている。接客を途中で投げ出したり、店内を荒らすなど、彼らの極悪な勤務態度を彷彿とさせる表情にも注目だ。

フロント胸ロゴには、コラボレーションを記念する「BURGER WORLD」のロゴマークとBAITロゴがデザインされている。



そしてタイダイカラーが特徴的な一着は、ヒッピーなスタイルできめたビーバスとバットヘッドがやんちゃなデザインとなり、バックには作中に登場するエイリアンの2人組がプリントされている。



商品は2020年7月11日(土)よりBAIT SHIBUYA PARCO、BAIT OSAKA MINAMI、公式オンラインストアで販売開始。



また、BAIT公式Instagram上では ”BEST PV BAIT Campaign” を開催。作中、ビーバスとバットヘッドがアーティストのPVを観覧するシーンに合わせ、あなたが思うベストなアーティストPVをフィード投稿した方の中から抽選で、今回のコラボTEEがプレゼントされる。



