大久保篤原作による舞台「炎炎ノ消防隊」のキービジュアルが公開された。

キービジュアルには、牧島輝扮する森羅日下部、小澤廉扮するアーサー・ボイル、君沢ユウキ扮する秋樽桜備、馬場良馬扮する武久火縄ら主要キャラクターが勢揃い。またアンサンブルキャストも発表された。

舞台「炎炎ノ消防隊」は、7月31日から8月2日まで大阪の梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ、8月7日から9日まで神奈川・KT Zepp Yokohamaにて上演。また大阪の千秋楽公演と、神奈川の大千秋楽公演のライブ配信も決定した。

舞台「炎炎ノ消防隊」

日程：2020年7月31日（金）～8月2日（日）

会場：大阪府 梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ



日程：2020年8月6日（木）～9日（日）

会場：神奈川県 KT Zepp Yokohama

スタッフ

原作：大久保篤（講談社「週刊少年マガジン」連載）

演出：久保田唱

脚本：なるせゆうせい

音楽：三善雅己

キャスト

森羅日下部：牧島輝

アーサー・ボイル：小澤廉

秋樽桜備：君沢ユウキ

武久火縄：馬場良馬

茉希尾瀬：星波

アイリス：礒部花凜

烈火星宮：小南光司

カリム・フラム：校條拳太朗

フォイェン・リィ：安里勇哉

環古達：早乙女ゆう

レオナルド・バーンズ：萩野崇

象日下部：木津つばさ

プリンセス火華：野本ほたる

ジョーカー：和泉宗兵

アンサンブルキャスト：相澤莉多、飯嶋あやめ、石田彩夏、加納義広、咲花莉帆、鹿野宗健、高田紋吉、南米仁、橋本菜摘、山内涼平、山口渓、渡辺誠也

(c)大久保篤・講談社／舞台「炎炎ノ消防隊」製作委員会