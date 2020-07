『日本沈没2020』小野賢章が紡ぐ魂のラップ 監修はKEN THE 390！ 本編映像初解禁！

7月9日(木)より全世界独占配信となるNetflixオリジナルアニメシリーズ『日本沈没2020』の本編映像&場面写真が初解禁。カイト(CV:小野賢章)紡ぎ、導いていく<魂のラップ>の監修を、HIP-HOPアーティスト・KEN THE 390が担当したことが発表された。



『夜明け告げるルーのうた』『映像研には手を出すな!』等で世界的な評価と注目を集めてきた監督・湯浅政明。アニメ表現の限界に挑み絶大な支持を集めた『DEVILMAN crybaby』以来2度目となるNetflixオリジナルアニメシリーズとして、小松左京のベストセラー『日本沈没』の初のアニメ化に挑んだNetflixオリジナルアニメシリーズ『日本沈没2020』。



2020年、現代の日本が舞台となる本作。平和な日常が続く日本を襲った突然の大地震。都内に住むごく普通の家族、武藤家の歩(あゆむ)と剛(ごう)の姉弟は、大混乱の中、家族4人で東京からの脱出を始める。そして刻々と沈みゆく日本列島が、容赦なく彼らを追い詰めていく中、いつしか未来を信じ、懸命に生き抜く強さを身につけていく―。

これは、今を生きるすべての人へ捧ぐ、希望と再生の物語だ。



ラップ監修を担当したKEN THE 390といえば、NBAバスケットボールプレーヤー八村塁選手とのコラボが大きな話題となったことが記憶に新しいが、今年デビュー15周年を迎えた日本を代表するフリースタイルラッパー。音楽レーベル ”DREAM BOY” 主宰でもあり、Netflixオリジナルアニメシリーズ『DEVILMAN crybaby』では声優にも初挑戦し、ジャンルを超えた様々なプロジェクトに関わるアーティストとして活躍している。



『DEVILMAN crybaby』に続き、湯浅監督と再びタッグを組むことについてKEN THE 390は「2度目のオファーということで、前作の内容を気に入っていただけたのだと感じて、最初の時よりさらにうれしかったですし、身が引き締まりました。」と、意気込みを語る。



湯浅監督とは「最初に対面でそれぞれのキャラクターの性格や、そのシーンでの心情を丁寧に伝えていただきました。それを踏まえて自分が作ったラップのデモに対して修正点をご指摘いただく、そんなやりとりを繰り返して完成させました。特にそれぞれが会話のようにラップする箇所で ”間” を大事にされていることが印象的でした。」と制作時の様子を振り返る。



「普段は思ってても人に言えないようなことが、ラップだと勢いで思わず口から出てしまう。そんなシーンにしたいと意識していました。そのために、いわゆる上手なラップではなく、手探りで、うまく韻は踏めないところもあるけれど、気持ちが前に出てしまうように書いてみたり、ラップしながら<だんだん気持ちがのってくる>ような瞬間を作ろうと、試行錯誤しました。」と、今回、監修で参加したラップシーンに込められた想い、そして、”ラップ” という手法だからこそ表現できた ”極限状態にありながら希望を捨てない、魂の叫びを吐き出す” 演出を模索した背景を語った。



また、本作の本編映像が解禁されるのはこれが初めてで、歩と仲間たちが絶望な状況で ”希望の光差す” 魂の叫びをラップで表現するシーンとなっている。



何気ない日常が突然奪い去られ、いつこの状況が終わるともわからない日々に疲れ果てていた歩と仲間たち。その時、突然、スマートフォンから曲を流し、ビートにあわせフリースタイルのラップをはじめるカイト。今、置かれている状況について、今を生きている我々について、率直な感情を歌詞にして吐き出していく。

カイトのラップを受けて、徐々に気持ちを滾らせていく歩と仲間たちはそれぞれの気持ちに向き合い、やがては、ラップの掛け合いがはじまるのだが…強い絆で結ばれ、懸命に希望と再生へと立ち向かっていく歩と仲間たちは、どのような想いをラップに込めるのか・・・!



KEN THE 390は、収録現場でのキャストの様子について「事前に自分がそれぞれのパートをガイド用に録音した音源をお渡ししてたのですが、それを現場では皆さん自分のものとしてそれぞれのキャラクターでラップされていて、流石でした。自分のアドバイスに対するレスポンスの速さ、再現の正確性にも驚きました。」と、本作でしか表現できない渾身のラップシーンを見事に作り上げてくれたキャスト陣を賞賛。

特に、ラップシーンを引っ張っていくカイト(CV:小野賢章)のラップについては「小野さんもラップを普段することはないとおっしゃっていましたが、とても勘がよく。とてもスムーズで、あっという間な録音でした。」と、驚きの連続だった様子を伝えた。



そして、本作の配信を楽しみに待っているファンに向けて「全く新しい日本沈没になっていますし、現状への問題提起、メッセージが詰まっています。2020年、まさに ”今” 見るべき作品だと思います。」とコメントを寄せた。



突然日常を奪われ過酷な現実を突き付けられながらも、希望と再生を求め前へ進んで行くことを諦めない、主人公・歩と仲間たち。本当に大切な物を知った彼らの物語がついに始まる。

アニメ『日本沈没2020』は、いよいよ7月9日(木)より、Netflixにて全世界独占配信される。



