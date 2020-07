Mrs. GREEN APPLE『WanteD! WanteD!』新MV出演の「平手友梨奈ちゃんに感謝」

Mrs. GREEN APPLEが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。7月8日(水)リリースのベストアルバム『5』から、「WanteD! WanteD!」について、制作時のエピソードや新たに公開されたミュージックビデオ (Side Story ver.) についての感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」7月7日(火)放送分)番組では『5』に収録される楽曲について、リスナーから届いた音声メッセージを毎週1曲ずつ紹介。楽曲にまつわるさまざまな思いを聞いた後に、自身の思い出を語っています。大森元貴(Vo.Gt.):これ3年前ぐらいにリリースした曲ですが、ドラマのオープニングとして書き下ろさせてもらった曲ですごい思い出深いですね。山中綾華(Dr.):うん。若井滉斗(Gt.):そうだね!大森:涼ちゃんとかどう? 当時の思い出とか。藤澤涼架(Key.):今でこそいろんなサウンド感をやってるな、って思ってくれてる人も多いかもしれないけど……当時この曲をシングルとしてリリースする、ドラマの曲で……っていうのは、僕らにとってもけっこう新しかったというか。割とバンドがこういうEDMの曲をやるのはどうなのか……みたいな声が実際にあったりしましたけど。大森:うん(笑)。藤澤:でもそういうのも踏まえて、なんかミセスにとって新しい一歩? 布石っていうのを元貴がまずデモを作ってくれて。これは面白いことになりそうだ、とすごく思いましたね。若井:そうですね、今ライブ定番曲ですしね。大森:そうだね。これお話があって書き下ろしていく中で、ちょっと疾走感というか若者に対しての……なんだろうな……まあ若者のいろんなものが詰まった曲じゃないですか。だからディレクターさんと電話して、原宿の街を歩きながらすごいその景色を眺めて、たぶん今回の曲はこうこうこうで、こういうことなんじゃないかなー……みたいな話をしたんですよ。すごい自分の足を使って、その中に紛れて創作活動したのを覚えてます。ちょっと変わった作り方した曲ですね。4人:うん。【Mrs. GREEN APPLE- WanteD! WanteD! (Side Story ver.)】大森:そして「WanteD! WanteD!」のSide Storyとして、新しいミュージックビデオも公開しました。このMVに出演してくれたのは、3月まで女子クラスに登校(SCHOOL OF LOCK! にレギュラー出演)していた“てちちゃん”こと平手友梨奈ちゃんということで。生徒のみんなからの感想も届いてるんですよね?藤澤:そうです! 読みたいと思います!――リスナーの感想を紹介【「WanteD! WanteD!(Side Story ver.)」のMV観てきました! ミセス先生と友梨奈ちゃんって、もうSCHOOL OF LOCK! じゃないですか! すごいMVだと思いました。カッコイイです!! 3年前のアナザーストーリーということでしたが、どちらも最後は隕石からは逃げませんでしたね。僕の考えなのですが「WanteD! WanteD!」の歌詞にあるように、逃げていたけど自分の生き方を見つけて、その意思から逃げなかったのかなと思いました。(14歳男性)】大森:14歳!(拍手)。藤澤:これ素晴らしいよね〜。大森:本当に隕石……そもそも2017年に公開したメインストーリーのMVは、隕石がちゃんと出てきて若者たちがそれの……まあだから、地球が終わる最後の日なのか……っていうので、踊ったり自分のいろんな疾走感、焦燥感みたいなものを若者が見つめ直していく……というようなストーリーでしたが。てちちゃんが出てくれてるSide Storyも、全く同じ世界線ということで。そのころ、みたいなそういう感じで。藤澤:そうだね。大森:てちちゃんとは事前に打ち合わせというか、てちちゃんの思いも僕の思いも話す機会をいただきまして。てちちゃんが、すーごいこの曲に対して愛情を持ってくれていて……だから僕は、てちちゃんに好きにやってくださいよって話をしました。すごく濃厚な有意義な話ができて、すごく愛情たっぷりなMVができたなーって思ってるんで、本当に平手友梨奈ちゃんに感謝です。ありがとうございます。4人:ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/