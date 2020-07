2019年に結成45周年を迎えたロックバンド「甲斐バンド」のライブや映画など、WOWOWで放送されてきた11番組を20時間にわたり一挙放送する「甲斐バンド 45周年 WOWOWスペシャル」が7月10日午前7時45分にスタートする。甲斐よしひろさんは「かつてないトライアルである」と語り、「楽しんでほしい」とコメントを寄せている。放送されるラインアップも発表された。

「甲斐バンド 45周年 WOWOWスペシャル」では、1983年に東京・新宿の「都有5号地」で行われた伝説の野外ライブ「THE BIG GIG」、甲斐さんが「甲斐バンド40年の歴史を振り返ってみても、史上かつてない規模による史上かつてない試みだ」と語った2014年開催の「甲斐バンド シンフォニー」といったライブ番組、さらに、ドキュメンタリー番組や甲斐バンドの楽曲がモチーフとなったオムニバス映画などをまとめて10本放送。さらに、映画好きの甲斐さんが、WOWOWの番組「フィルムガレージ」で、キュレーターとして選んだお薦めの作品「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」(字幕版)も放送する。

◇甲斐よしひろさんのコメント

私はWOWOWが放送を開始したその日から、今日までずっと付き合ってきた男である。 そのWOWOWが「甲斐バンドスペシャル」という名のもと、20時間ぶっ続けでバンド関連のものを放送すると知らせが入った。かつてないトライアルである。

ライブはもちろんドキュメントあり劇場映画ありと多彩な内容の中、ライブも80年代から近年のロックシンフォニーまで、まさに45周年を飾る豪華な集大成になっている。

もう一度、言わせてもらう。私はスタートからWOWOWを目撃してきた男である。それゆえ、この事実がとてつもないチャレンジであり、ケタ外れのトライアルであることを知っている。だからこそ、全国の皆さんに楽しんでいただきたい。

2020年はコロナの年と記憶されるはずである。国中の人たちの頑張りと献身と愛情が一つの願いになることで、いつか乗り越えられる日が来ると信じて、熱い思いとメッセージを皆さんに送ります。楽しんでほしい。

◇「甲斐バンド 45周年 WOWOWスペシャル」chリレー編成 20時間一挙放送

・WOWOWライブ 午前7時45分 「甲斐バンド シンフォニー」 午前9時55分 甲斐バンド「HERE WE COME THE 4 SOUNDS」 午前11時20分 甲斐バンド「THE BIG GIG」 午後12時:55分 甲斐バンド THE BIG GIG AGAIN 2016 午後3時 徹底解剖! 甲斐バンド THE BIG GIG AGAIN 2016

・WOWOWプライム 午後4時 映画「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」(字幕版) ※ WOWOW「フィルムガレージ 」甲斐よしひろ 7月おすすめ作品

・WOWOWライブ 午後6時50分 甲斐バンド「Documentary of TOUR CIRCUS & CIRCUS 2019」 午後7時50分 甲斐バンド「45th Anniversary Tour HEROES 2019」 午後9時50分 甲斐バンドスペシャルライブ “Rolling Birthday 60” 深夜0時28分 映画「照和 My Little Town KAI BAND」 深夜1時54分 映画「破れたハートを売り物に」