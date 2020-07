須田亜香里出演、SKE48チームEの配信公演の一部をYouTubeチャンネルで配信

SKE48が7月8日(水)にSKE48劇場にて開催する、配信限定公演 チームE「SKEフェスティバル」公演の一部をSKE48公式YouTubeチャンネルで配信する。



6月28日に開催したチームKII「最終ベルが鳴る」公演の一部を公式YouTubeチャンネルで配信した際好評だったため、チームEとして久しぶりの劇場公演となる8日の公演でも実施する運びとなった。



また須田亜香里や斉藤真木子などの、6名での劇場公演の3チーム目ということで、これまでになかった演出も予定。SKE48の公式Twitterでは「明日、『DMMか、YouTubeで観るよ』っていう皆さま、影アナ前も注目を」と意味深のツイートをしている。



配信サービスの、DMM.com「SKE48 LIVE!! ON DEMAND」と、VR SQUAREでは、開始から終了まで、完全生配信する。



また、DMM.com「SKE48 LIVE!! ON DEMAND」では、終演後にアフタートークの生配信、当日24時頃からはアーカイブ配信も実施。



公演中はTwitterでメンバーへ声援を送るシステムも実施する。Twitter上で、 「#Twitterで声援を」とつけて投稿すると、ステージ上のモニターにTwitterの画面が映しだされる。



▽SKE48劇場 チームE「SKEフェスティバル」公演

2020年7月8日(水)18:30~

出演メンバー

鎌田菜月、熊崎晴香、斉藤真木子、佐藤佳穂、末永桜花、須田亜香里



(配信サービス)

◎DMM.com「SKE48 LIVE!! ON DEMAND」

http://www.dmm.com/lod/ske48/ske48officia-002



◎VR SQUARE

https://livr.jp/

※配信スケジュールは都合により急遽追加、変更となる場合がある