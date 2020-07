『アダムスファミリー』吹替に杏、生瀬勝久、ロバート秋山、LiLiCo／キービジュアルも必見!!

初の劇場版アニメとして2020年9月25日(金)に公開される映画『アダムスファミリー』の日本語吹き替え声優がついに発表になった。第1弾の発表で明らかになったキャストは杏、生瀬勝久、ロバート秋山、LiLiCo!!



漫画家のチャールズ・アダムスが、1930年代に雑誌に描いた一コマ漫画としてスタートした『アダムス・ファミリー』。

そのヒネくれたユーモアセンスとユニークなキャラクターが人気を博し、60年代にTVシリーズやアニメシリーズが作られ、91年に第1作、93年に第2作と長編映画として実写化され世界的大ヒットを記録。

そして2020年、ついに初の劇場版アニメとして生まれ変わる。



このたび発表された日本語吹き替えの声優陣は、モーティシア役に杏、ゴメズ役に生瀬勝久、フェスターおじさん役を演じるのはロバート秋山。

そして、本作のオリジナルキャラクターであるマーゴ・ニードラー役にLiLiCo、マーゴの部下グレン役を井上翔太が演じることが発表された。

海外版にも引けを取らない豪華キャストが集結し、新たな ”アダムス・ファミリー” を紡ぎだす。



さらに、モーティシアを囲む集合ショットに目を奪われるキービジュアルも解禁となったほか、 公開日も9月25日(金)に決定。また、7月10日(金)より発売される劇場前売券の特典が、キービジュアルを使用したマスクケースであることも発表された。



吹替キャストからは本作にかける意気込みたっぷりのコメントが到着! 次ページへお急ぎを!!



【日本語吹き替えキャストコメント】

◆杏:モーティシア・アダムス役

子供のころ見ていた『アダムスファミリー』が、現代に復活する、さらに声優として参加できると聞き、とても嬉しく思っています。

生瀬さんと夫婦役を演じさせていただけるのも、楽しみです。ゴメズがどこか生瀬さんに似ている? と思ったのですが、私もどこかそうなのかもしれません。

キャスト陣のお名前を伺っただけでも、とても風変わりで面白いファミリーになるのではないか? と思います。

果たして、今回はどんなことをしでかすのか?

皆様に素敵な作品をお届けできるよう、これからのアフレコを頑張ります。お楽しみに!



◆生瀬勝久:ゴメズ・アダムス役

今回、ゴメズ役のオファーを頂き、作品を拝見して驚きました!

私ですよね!? ゴメズ、私です。

あそこまで、恰幅はよくありませんが、あの目付きは私です。

陽気で、イタズラ好きはまんま私ですし、シニカルなところも、生き写しです。

キャスティングの方、グッジョブです!

私は声優ではないので、吹き替えは慣れていませんが、気持ちを込めて、命を吹き込めればと思っております。

是非とも劇場でお会いできれば幸いです。



◆ロバート秋山:フェスターおじさん役

このような世界的に有名なファミリーの一員の声を務めさせていただきとても光栄です。

まさかこのファミリーからビジネスのお声をかけていただけるとは思ってもおりませんでした。

このようなチャンスはもう二度とないと確信しておりますので、北九州・秋山ファミリーの代表として一生懸命頑張らさせていただきます。失礼致します。



◆LiLiCo:マーゴ・ニードラー役

アダムス・ファミリーを観てから、ずっと縁を感じていました。なんか、他人と思えない、絶対に繋がってると予感していました。

長い月日が流れ、ここかっ!

キタァーーーー! ファミリーの一員ではないが、マーゴはインテリアデザイナーで家を素敵にするのが大好き。わたしも個人的に同じです。

そんな番組に出演するのが目標の私にとってはなんだかふたつの夢が一気に叶った気分です。

思いっきりこのキャラクターの感情的な喜怒哀楽を楽しんで、この作品をかき回したいと思っています!



◆井上翔太:グレン役

この度グレン役を務めさせていただく事になりました井上翔太です。

歴史あるアダムスファミリーという素晴らしい作品に参加させていただき光栄です。

今回僕が演じるオリジナルキャラクターのグレンを全身全霊で挑み、劇場で皆様に楽しんでいただけるようキャスト、スタッフの皆様と力を合わせて取り組んで参ります。



(C) 2020 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved. The Addams Family (TM) Tee and Charles Addams Foundation. All Rights Reserved.