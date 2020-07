城南海や海蔵亮太ら、テレビ東京の人気番組『THEカラオケ★バトル』に出場する歌手が集まり、K★Bオールスターズとして、あしながチャリティソングをリモートで歌唱。これを、YouTubeでチャリティ展開することがわかった。



この企画は、「コロナの影響で街頭募金が出来ない、また、大学生はアルバイトもできずに困っている」そんなニュースを耳にした歌手たちが、自分たちも少しでも応援できることをやりたいと思いからスタート。



あしながチャリティソング「Thank you for the song」は、『THEカラオケ★バトル』5周年記念CDに収録されていて、番組で多くの優勝を果たした歌手達が一堂に会し歌唱した楽曲。作詞、作曲は「勇気100%」、ジャニーズの手洗いソング「Wash Your Hands」でも注目されている松井五郎、馬飼野康二の日本を代表するヒットメーカーが担当している。



本企画は、Youtubeなどの視聴回数で発生する著作権印税の一部が「あしなが育英会」に寄付される流れを作り、多くの方に映像を見て頂き、また、歌っていただくことでチャリティに参加できる仕組みを構築している。コロナ時代の新しい取り組みとして、番組としても大きなチャレンジでもある。



城・海蔵のほかに、翠千賀、宮本美季、RiRiKA、中村萌子、堀優衣、鈴木杏奈、佐々木麻衣、佐久間彩加が参加。最強の歌うまメンバーたちによる美しい歌声をチェックしてみては。



<一般財団法人あしなが育英会副会長・天野聡美 メッセージ>

いつもあしなが育英会の活動をご支援くださいましてありがとうございます。新型コロナウィルスの一日も早い収束と皆様に安心できる日常が戻りますよう心からお祈り申し上げます。今、もともと厳しい経済状況の中でようやく進学した、または進学しようとしている多くの遺児学生たちが、コロナ禍のよる経済状況の悪化で夢をあきらめようとしております。あしなが育英会では奨学金に加え一時金支給も行って全力で支えておりますが、毎年春と秋に街頭募金を行っていた「あしなが学生募金」も今春は中止となり厳しい状況でございます。



今回、チャリティーソングを歌ってご支援くださる素晴らしい動画を配信下さいまして心から御礼申し上げます。このような大変な状況でも遺児たちに心を寄せて下さったことに感謝いたします。そして心を込めて歌う歌手の皆様の姿に子供たちも励まされるに違いありません。何度聞いても素敵な歌です。この機会に多くの方が聞いて下さいますように願っております。