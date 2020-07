「エリアメールが20件」「電車が止まって学校に宿泊」豪雨被害 10代の報告

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。7月6日(月)の放送では、「九州地方の生徒のみんな、大丈夫……?」をテーマに、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が今回の豪雨で被害を受けた10代のリスナーの声を紹介しました。前編の記事では番組の掲示板に届いたメッセージを紹介します。さかた校長:この声が届いている生徒(リスナー)のみんな……大丈夫か? 不安な夜を過ごしてないだろうか? 九州地方の生徒から届いた、みんなの書き込みを読みたいと思います。【昼にめっちゃ雨が降ってきて、ものすごく怖かった。風も強かったし風の音も怖くて、あまり授業に集中できなかった。学校は5時間目で終わって先生からの話があり、そのあと早く家に帰ったんだけどものすごく雨が強かった。それに雷も鳴って恐怖を感じた。恐ろしかった。怖くて足めっちゃ震えた。人生の中で雨がこんな多く降ったのが初めてだったから。しかも明日テストだから、情緒不安定になってどうしたらいいのか分からなくてなってきました。今も怖いです。雨が怖い……風が怖い……。(女性/15歳/長崎県)】【私の地元熊本が、すごい被害に遭いました。こんなことになると思わなかったので、びっくりです。私の家も床上浸水でした。市内のほうはもっとひどいところがあるので、お互い支え合いたいです。全国の皆さん! 応援してください!(女性/16歳/熊本県)】【今日、電車が止まってしまって、学校に泊まることになりました。明日帰れるといいなぁ……。(男性/16歳/福岡県)】【自分が住んでいる地域は、大雨特別警報が出されている所です。家の周りには大きな川が一本通っていて、そこが氾濫するかしないのかギリギリな状態です。今雨は小康状態でそんなに降ってないけれど、エリアメールがいままで20件ほど来ていて恐怖でしかありません。この夜を超えられるのか、不安で不安で仕方ありません。(女性/15歳/福岡県)】【朝、家を出て3分ほどで、傘をさしている意味がなくなるほど頭から濡れました。学校が早く終わって家に帰っている途中では、バスがタイヤまで(水に)浸かってゆっくりと走る様子も見ました。2年前ほどの勢いは無いものの、それに負けないぐらいの雨が降りました。学校が始まって間もないのにまた休みになるんじゃないかな、と心配なところがあります。高校2年なのでこのままじゃ授業の進度に影響が出るかもしれなくて、困ります。今、筑後川氾濫の手前の警報が出たけど、もし氾濫したら明日の休校だけじゃ済まなくなる。あぁー、何も起こりませんように……。他の川もだんだんと氾濫の手前まで迫っています。(男性/17歳/福岡県)】さかた校長:俺も福岡のみやま市出身なんだけど、昼ごろに親に電話したら「雨はすごいけどいつでも避難できるように準備してる」って話してた。ニュースでも母校が避難所になっているのを見て、ドキっとしたね。だから、そこに住んでいるみんなは不安で心配だと思う。そんな不安な夜を一緒に乗り越えていけたら、と思います。【九州地方に住む方、大変だと思いますが、安全に気をつけて命を大切にしてほしいです。避難所でも、コロナの感染対策など気をつけなければいけないことがたくさんあって安心できないかもしれないけど、頑張りすぎずに頑張ってください!(女性/16歳/愛知県)】さかた校長:そうだね。頑張りすぎなくてもいいね。【僕の住んでいる地域は今のところ洪水などは起こっていませんが、やはり雨はひどく降っています。強い風も相まってか、窓に打ち付ける雨の音は不安を煽って来ているようです。明日の朝どうなっているかもわかりません。休みにはならない予定ではありますが、やはり不安です。状況は違ってもこの掲示板で繋がっている生徒の皆さん、どうかラジオを通して、手を取り合ってこの夜を乗り越えていきましょう。(男性/16歳/熊本県)】こもり教頭:掲示板を見ると「何もできないけど、何も起きないように願っています」という書き込みがたくさんあって、SCHOOL OF LOCK! というコミュニティの中だけでも、こんなにも全国のみんなが支え合える場所があるんだなと思いました。掲示板でもみんなと繋がっていけたらな、と思います。【さっきまであんまり降ってなかったのに、今かなり降り出してきました。警報が出ませんように!(女性/17歳/香川県)】さかた校長:中国、四国地方も、これから雨がひどくなるかもしれないからね。こもり教頭:そうですよね。どこかの誰かの話じゃないですからね。明日もしかしたら自分の所でも起こるかもしれないから、自分の知らない地域でもそこにいる人のことを思う、というのも大切なことだなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/