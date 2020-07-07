フラカン鈴木圭介がエッセイ本出版記念イベント開催、ゲストに大橋裕之

フラワーカンパニーズ・鈴木圭介のエッセイ本『深夜ポンコツ』の刊行を記念して、7月8日20時よりオンライントークイベント「音楽とポンコツな世田谷深夜前」が開催される。
2020年6月に発売になったフラワーカンパニーズ・鈴木圭介のエッセイ本『深夜ポンコツ』。今回のオンラインイベントには、ゲストに同郷の愛知県出身であり、アニメーション映画『音楽』が話題の漫画家・大橋裕之氏を迎えて行われる。
＜イベント情報＞
鈴木圭介×大橋裕之
「音楽とポンコツな世田谷深夜前」
オンライン配信
2020年7月8日（水）20:00～22:00
出演：鈴木圭介（フラワーカンパニーズ）、大橋裕之（漫画家）
配信参加（視聴）料：1650円（税込）
【配信参加＋サイン本】1650円＋1900円（ともに税込）
ご予約はこちら：https://peatix.com/event/1522458/view
その他詳細：http://bookandbeer.com/event/20200708/
フラワーカンパニーズオフィシャルサイト：http://www.flowercompanyz.com/
フラワーカンパニーズ・鈴木圭介のエッセイ本『深夜ポンコツ』の刊行を記念して、7月8日20時よりオンライントークイベント「音楽とポンコツな世田谷深夜前」が開催される。
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