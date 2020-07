テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)」(大阪市此花区)に人気アニメ「ドラえもん」とコラボしたアトラクション「『STAND BY ME ドラえもん 2』 XRライド」が、8月4日~2021年1月6日に登場する。劇場版アニメ「STAND BY ME ドラえもん 2」の公開を記念したアトラクションで、VR技術で再現された「ドラえもん」の世界で、ドラえもんやのび太と一緒にタイムトラベルのような感覚を楽しめる。

アトラクションは、「のび太としずかちゃんの未来の結婚式を、こっそり見学」するという設定で、未来の乗り物・タイムスクーターで未来に出発する。時空を超えた大冒険が描かれる。

同パークでは、劇場版アニメ「映画ドラえもん のび太の新恐竜」の公開を記念したイベントも開催している。パーク内「ジュラシック・パーク」では、ひみつ道具、探検隊セットを身に着けたドラえもんが登場する。