LDHのオンラインライブ「LIVE×ONLINE」が7月2日から8日までの7日連続でABEMAで独占配信中。この記事では昨日7月6日に配信されたGENERATIONS from EXILE TRIBEのライブの模様をレポートする。

「LIVE×ONLINE」は、新型コロナウイルス感染拡大状況を受け全168公演を中止したLDHが、ABEMAとタッグを組みスタートさせた新たなエンタテインメント。視聴者がまるで最前列でライブを観ている感覚を味わえる迫力満点なカメラワークや普段は客席で使うアリーナ部分も使用した特別な演出で日本のみならず、世界中にLDHエンタテインメントを届ける。GENERATIONSは「LIVE×ONLINE」のために人気曲を詰め込んだセットリストを用意。コロナ禍に発表された最新曲「You & I」をライブ初パフォーマンスしたほか、コスプレをしてのトーク企画など、バラエティにも強い7人ならではのステージを展開した。

GENERATIONSのライブのオープニングを飾ったのは4月にリリースしたシングル「ヒラヒラ」。所狭しと動き回る7人の姿をドローンカメラが捉える。さらにGENERATIONSは“ピーカーブーダンス”でおなじみの「BIG CITY RODEO」やダンサブルなサウンドに乗せて片思いの切ない思いを歌った「PIERROT」といったアッパーチューンを連投。片寄涼太が初めて声優に挑戦した映画「きみと、波にのれたら」の主題歌「Brand New Story」では2つのステージと花道を使い、その様子が巧みなカメラワークで届けられた。昨年末、「NHK紅白歌合戦」に初出場した際に歌った「EXPerience Greatness」を披露したあと、片寄は「ひさしぶりに7人で踊っているところをお届けできてめちゃくちゃうれしいです!」とまぶしい笑顔を弾けさせる。数原龍友も「いろんな思い出をさかのぼりながら楽しんでいただけたらいいなと思います。観てくださっているみんなと最高の時間を作れたらと思っておりますので最後までよろしくお願いします!」とファンにメッセージを伝えた。

パフォーマーのしなやかなダンスがステージを彩る「Love You More」、星空のような照明の演出の中、女性ダンサーとのペアダンスで魅せる「One in a Million -奇跡の夜に-」とロマンチックな楽曲が続いたあとは、パフォーマーによるダンスコーナーへ。それぞれが得意なジャンルのダンスを披露し、その様子をドローンカメラが追いかけた。続いて展開されたボーカルによるコーナーでは数原が「もう一度君と踊りたい」、片寄が「Possible」とそれぞれのソロ曲を熱唱。続く「少年」では片寄がピアノを弾きながら、数原と2人で歌声のハーモニーを響かせた。

モノクロの映像で始まった「Stupid ~真っ赤なブレスレット~」では、歌詞につづられた繊細な感情を2人の歌声とパフォーマーのダンスで表現。その直後GENERATIONSの軌跡をたどった映像と共にメンバー1人ひとりからファンに向けた手書きのメッセージが紹介された。最後に片寄の「全ての“ドリーマーズ”にパワーよ届け!!」というメッセージが届けられたあと、再び会場と中継がつながるとそこには7人の姿が。彼らは作り込まれたセットの中で応援ソング「DREAMERS」を力強く歌い、コメント欄にはリズムに合わせて拍手の絵文字が並んだ。

終盤に差しかかったところで、GENERATIONSは代表曲の1つ「AGEHA」を披露。レーザーが飛び交う中で汗だくになりながら力の限りパフォーマンスを繰り広げた。数原は厳しい状況が続くコロナ禍の状況や自分たちのツアーが中止になったことについて触れ、「こういうときに音楽やライブが自分たち自身の心の支えになってくれているなと感じましたし、家にいながら音楽を聴かない日はなかったです。また皆さんと直接お会いしてGENERATIONSのエンタテインメントを感じていただける日を僕たちは待ち望んでいます。皆さんは寂しい時間が続くとは思いますけれども、僕たちが必ず皆さんのそばにいるということだけは忘れないでいただきたいです」とコメント。片寄も「コロナの影響だけではなく自分の進路や未来について、どうしていったらいいかわからないという人がたくさんいらっしゃると思います。今日のライブを境にまたみんなが元気で少しでも明るい毎日を送れることを願っています」とファンにエールを送った。

2人がGENERATIONS全員の思いを代弁したあと、メンバーは「今までもこれからもファンの皆様と一緒に歩んでいきたい」という思いを込めた新曲「You & I」へ。リモートでの共演はあったが7人が同じ場所でパフォーマンスするのはこれが初めてで、彼らが「大切な人を想うから。離れていても、心はひとつ。」というメッセージを込めたハンドサインを掲げると、この曲のキーワードになっているハッシュタグ「#ひとつになろうYou_I」がコメント欄に続々と書き込まれた。

“コスプレゼント”のコーナーではGENERATIONSメンバーがコスプレをしてステージに登場。小森隼はUber Eatsの配達員、白濱亜嵐はドラマ「ごくせん」に登場するキャラクター・ヤンクミ、佐野玲於はセーラームーン、関口メンディーはテニスプレイヤーの大坂なおみ、中務裕太はゆりやんレトリィバァに扮した。ボーカルの2人は「鬼滅の刃」のキャラクター・竈門炭治郎と竈門禰豆子のコスチュームをまとって登場。炭治郎になりきった片寄だが「鬼滅の刃」の知識はあまりないようで、「なんで運ばされてるのかわからない……」と竹を咥えた数原を台車で運ぶことに疑問を感じている様子だった。数原は禰豆子のチャームポイントの1つでもあるピンクの瞳を再現すべくカラーコンタクトを装着し「120点だね」とその出来栄えにご満悦。ほかのメンバーも「クオリティが高い」と数原のコスプレを絶賛した。

グッズや視聴者にプレゼントする私物を紹介したあと、小森が「コスプレしてこのまま終わるなんてことはございません!」と声を上げ、7人はキャラになりきったまま「Y.M.C.A.」を歌唱。ボーカル以外も歌うスペシャルバージョンの「Y.M.C.A.」のパフォーマンスには、抽選で当たったファン12人もZoom中継で参加し、大盛り上がりの中ライブは大団円を迎えた。

GENERATIONSのライブの模様は“見逃し配信”として7月8日22:00まで配信中。期間中にABEMAコインを購入すると視聴することができる。なお本日7月7日の「LIVE×ONLINE」では三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEがライブを行う。

GENERATIONS from EXILE TRIBE「LIVE×ONLINE~ひとつになろうYou & I~」2020年7月6日 セットリスト

01. ヒラヒラ

02. BIG CITY RODEO

03. PIERROT

04. Brand New Story

05. EXPerience Greatness

06. Love You More

07. One in a Million -奇跡の夜に-

08. DANCE TRACK

09. もう一度君と踊りたい

10. Possible

11. 少年

12. Stupid ~真っ赤なブレスレット~

13. DREAMERS

14. AGEHA

15. You & I

<アンコール>

16. Y.M.C.A.

「LIVE×ONLINE」公演スケジュール(※終了分は割愛)

2020年7月7日(火)20:00~

<出演者>

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE



2020年7月8日(水)20:00~

<出演者>

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE