GLAYのニューシングル「G4・2020」が8月12日にリリースされる。

58枚目のシングルとなる本作は「G4」シリーズの第6弾で、HISASHIが作詞作曲したポップナンバー「ROCK ACADEMIA」、JIRO作曲のストレートなロックナンバー「DOPE」、テレビアニメ「ダイヤのA act II」のオープニングテーマとしてTERUが作曲した「流星のHowl」、今年2月にイタリア・ヴェネツィアのアトリエで行われた無観客ライブで披露されたTAKURO作詞作曲「Into the Wild」のリミックスバージョン「Into the Wild ~密~」を収録。またボーナストラックとして☆Taku Takahashi(m-flo)、80KIDZ、BUNNYによる「Into the Wild」のリミックスも収められる。これに併せてGLAYのオフィシャルサイトでは「Into the Wild」のステムデータを期間限定で無料公開中。

シングルはCD Only盤とCD+DVD+絵本盤の2形態で、CD+DVD+絵本盤のDVDには「ROCK ACADEMIA」のミュージックビデオに加え、ライブ映像「『Into the Wild』No Audience Live director’s cut」、神奈川・大桟橋ホールで行われた無観客ライブ「GLAY Special Live 2020 DEMOCRACY 25TH INTO THE WILD」より5曲のパフォーマンスを収録予定。またkkworld-kumiがイラストを担当した絵本「4人の勇者と魔法使い」にはGLAYのこれまでの歩みがファンタジー調に描かれている。シングルのアートワークは世界的デザイナーの横尾忠則が手がけた。

GLAY「G4・2020」収録内容

CD

01. ROCK ACADEMIA[作詞・作曲:HISASHI]

02. DOPE[作詞:TAKURO&JIRO / 作曲:JIRO]

03. 流星のHowl[作詞:TAKURO / 作曲:TERU]

04. Into the Wild ~密~[作詞・作曲:TAKURO]

05. Into the Wild(☆Taku Takahashi Remix)

06. Into the Wild(80KIDZ Remix)

07. Into the Wild(BUNNY Remix)

DVD

・「ROCK ACADEMIA」Music Video

・「Into the Wild」No Audience Live director's cut

・GLAY Special Live 2020 DEMOCRACY 25TH INTO THE WILD

01. ALL STANDARD IS YOU

02. a Boy ~ずっと忘れない~

03. SOUL LOVE

04. 流星のHowl

05. Into the Wild

絵本

・家で読もう!! グレイ絵本「4人の勇者と魔法使い」