『サンリオピューロランド』期間限定ショー上演決定！ 上演初日は生配信も！

サンリオエンターテイメントが運営するサンリオピューロランドでは、2020年7月13日(月)のプレオープンからしばらくの間上演休止する「KAWAII KABUKI〜ハローキティ一座の桃太郎〜」「Miracle Gift Parade」「MEMORY BOYS〜想い出を売る店〜」の代わりに、期間限定のショーを3演目それぞれ上演することが決定した。



2020年2月22日より新型コロナウイルス感染拡大防止のために臨時休館していた『サンリオピューロランド』は、7月20日(月)より一部制限つきで再開することを決定。より慎重かつ緩やかにパーク運営を再開していくため、一般営業再開に先駆けて7月13日(月)~7月19日(日)の間、年間パスポートを持つ方を対象にプレオープンを実施する。



1Fエンターテイメントホールでは、ハローキティとバッドばつ丸が歌とラップで見ている人を盛り上げる元気いっぱいのショー「Go for it!〜笑顔あつめて〜」を上演。13日当日は「OPENREC.tv」(オープンレックティービー)の「SUPERLIVE by OPENREC」にてライブ配信も行われる。



また、童話「青い鳥」をモチーフに、ピューロランドオリジナルに書き上げた「よみきかせショー キティとシナモンの『あおいとり』」を1Fメルヘンシアターで上演。ハローキティとシナモロール二人が読みきかせをしてくれるショーとなり、後半では各公演10組限定で、有料の撮影会も実施する予定だ。



そして1Fフェアリーランドシアターでは、毎回キャラクターたちが講師となって、可愛いポーズや動きなどを見せてくれる「キャラクター撮影会〜キャラクターKawaii講座〜」を実施。マイメロディやポムポムプリン、シナモロールなど人気のキャラクターが登場し、様々なポーズをとるキャラクターたちの写真を撮影することができる。



ついに再開が決定した『サンリオピューロランド』で、今しか見ることのできない新作ショーを楽しもう♪



(C)2020 SANRIO CO., LTD.