カルティエのダイヤモンドが輝く日本限定のブライダル モバイルサイトがローンチ

1847年フランス・パリでの創業以来、王族御用達として名を馳せてきたカルティエ。



脈々と受け継がれるカルティエならではのスタイルは、ダイヤモンドジュエリーにおいても単なる宝飾品の域を超え、永遠の愛の象徴としてこれまで数多くの愛の伝説を生みだしてきた。いつの時代も人生の大切な瞬間を彩るカルティエのダイヤモンドは、この世にたったひとつの最も美しい約束の証として、その貴い輝きの中に永遠の美しさを湛えている。



このたびカルティエは、世界に先駆け日本限定のブライダル モバイルサイト ”Cartier Bridal” をローンチいたした。メゾンの伝統とクリエイティビティが映し出されたエンゲージメントリングやマリッジリングの数々をモバイル上でお楽しみいただける。



また、ジュエリー制作において長い伝統を誇るカルティエが、好みのデザインとダイヤモンドから唯一無二のジュエリーをお届けする特別なセミオーダーサービス”Set For You by Cartier”もモバイル上で体験いただける。好みのカラット数、カラー、クラリティ、カットを選び、あなただけのリングを。リングへの文字彫りを画面上で選べば、世界で一つだけの特別リングを創ることができる。カルティエの歴史に刻まれた数々の素晴らしい愛の逸話のように、人生に寄り添うあなたのためだけのリングを見つけていただきたい。



ブライダル モバイルサイト ”Cartier Bridal”は、カルティエの公式LINEページ(ID: @Cartier)よりアクセス可能。