SCANDAL “番組”初の音楽企画にチャレンジ！ 初夏に向けてブチ上がりたい“カオスなプレイリスト”

SCANDALがパーソナリティを務める番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、「いつもの感じ」でトークすることが番組のコンセプト。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。7月6日(月)の放送では番組初の音楽企画を実施。テーマはメンバーが選ぶ「プレイリスト2020初夏」です!————今回のSCANDAL「Catch Up」は初めての音楽企画を実施します!HARUNA:今回は「SCANDAL『Catch Up』のプレイリスト2020初夏」!RINA:初めてや、こういうの。HARUNA:意外にね。2020年の夏といっても、今年はフェスが中止になったりとかして、始まりもしないし終わりもしない、なんかやりきれない感じがあるけど。TOMOMI:気分的にはね。HARUNA:メンバーそれぞれの"超個人的な思い出"が詰まった、カオスなプレイリストを作っていきたいと思います。RINA:カオスな(笑)。TOMOMI:楽しみ。HARUNA:いろんなところでプレイリストを作るじゃん。そのたびに「選曲がカオスだなあ」って思うよね。RINA:そんなつもりはないんやけど、4人が集まったらすごいカオスになる……なんなんやろうね。HARUNA:今回は夏にまつわる曲を1人3曲ずつセレクトしました。お互いに何の曲をセレクトしたかは知りません。1曲ずつ書いた紙が、目の前のボックスに入っていますので、(用紙を)引いた順番に並べていこうかなと思います。そして、今回のプレイリストはSpotify(音楽のサブスクリプションサービス)のほうで公開していきます。ぜひ確認してみてください! さっそく引いていきますか?RINA:やってみよう。HARUNA:ともちゃん引いてみる?MAMI:誰の曲が出るのかわからないんだよね。HARUNA:紙に曲だけ書かれてるの。TOMOMI:(ボックスから引いて)あ、めちゃ細長いタイプ(の用紙)だ。MAMI:細っ! 長細い。RINA:なにー?TOMOMI:ORANGE RANGE、「ロコローション」!RINA:ああ、いい! 夏ー!HARUNA:……選んだのは?MAMI:はい! 私です! いい始まりー。TOMOMI:あがるよねー! 1曲めっぽい!MAMI:超個人的な思い出としては、中1のときの体育祭で応援団の課題曲になったの。RINA:あー。MAMI:夏休み期間中に応援団でめっちゃ集まって練習して、体育館のなかで超汗だくになった思い出がある曲。TOMOMI:私も中1のとき、スキー合宿のオリエンテーションで踊ったよ。RINA:季節感は大丈夫やった?TOMOMI:ORANGE RANGEメドレーってやつで、だいたい夏の曲だったけど。HARUNA:この年は1年中、ORANGE RANGEを聴いてたな。TOMOMI:聴いてたよね!MAMI:夏って言われて、これがバンって出てきたんだよねえ……1曲目いいじゃん、我ながらいい。HARUNA:これはブチ上がりですよ!このような感じで、メンバーそれぞれが各3曲をランダムに発表して、カオスなプレイリストを作成していきました。ちなみに、選んだ曲が書かれた紙が細い理由……それは画用紙にプレイリストを1曲ずつ(1枚ずつ)貼っていくシステムだからでした。貼る係は、HARUNA。「はる」だけに……。* * *番組では、発表する楽曲ごとにメンバーそれぞれの濃厚なエピソードを披露! この続きはぜひ、JFN PARKの音声でお楽しみください。