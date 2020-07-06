MC般若、最新アルバムより2020年に蘇った「花金ナイトフィーバー」Part2のMV公開

般若が、2020年7月29日に発表する最新アルバム『12發』から「花金ナイトフィーバー Pt.2 feat. 夫1, 夫3 & 夫4（New!）」のMVを公開した。



本楽曲のトラックは2005年の「花金ナイトフィーバー」を手掛けたMr.BEATS a.k.a. DJ CELORY。夫1・夫3・夫4（New!）を客演に迎えた強力チューンに生まれ変わっている。MVはBABEL LABELが手掛け、その中で夫1・夫3・夫4（New!）の正体も明らかになるということだ。







また、同楽曲はアルバムに先駆けて、7月7日より各種配信サイトでリリースされる。





＜配信情報＞







般若

「花金ナイトフィーバー Pt.2 feat. 夫1, 夫3 & 夫4（New!）」



配信日：2020年7月7日（火）



＜アルバム情報＞







般若

アルバム『12發』



発売日：2020年7月29日（水）



通常盤：2800円（税抜）

CDのみ



生産限定盤：3800円（税抜）

CD+DVD



＝収録曲＝

1. INTRO [Track by PENTAXX.B.F]

2. SORIMACHI [Track by CHIVA from BUZZER BEATS（D.O.C.）]

3. イキそう [Track by DJ BAKU]

4. 今はALONE [Track by TOKYO BEAT SOCIETY]

5. 花金ナイトフィーバー Pt.2 feat. 夫1, 夫3 & 夫4（New!） [Track by Mr.BEATS a.k.a. DJ CELORY]

6. 車に乗り込み [Track by hokuto]

7. まぁまぁ [Track by CHIVA from BUZZER BEATS（D.O.C.）]

8. いつもの道 [Track by SPACE DUST CLUB]

9. 俺たちの曲は流れてる [Track by Kiwy]

10. シングルマザー [Track by TOKYO BEAT SOCIETY]

11. 最後のワンピース [Track by Kiwy & S-NA]

12. 手 [Track by CHIVA from BUZZER BEATS（D.O.C.）]



限定盤付属DVD収録内容

1. INTRO [Directed by 飛沫]

2. イキそう [Directed by 麿（スタジオ石）]

3. 花金ナイトフィーバー Pt.2 feat. 夫1, 夫3 & 夫4（New!） [Directed by Riku Ozama（BABEL LABEL）, Produced by 山田久人（BABEL LABEL）]

4. 俺たちの曲は流れてる [Directed by 南 虎我]

5. シングルマザー [Directed by tatsuaki]

6～10. 各監督によるインタビューも収録したメイキング映像