MC般若、最新アルバムより2020年に蘇った「花金ナイトフィーバー」Part2のMV公開

般若が、2020年7月29日に発表する最新アルバム『12發』から「花金ナイトフィーバー Pt.2 feat. 夫1, 夫3 & 夫4（New!）」のMVを公開した。
本楽曲のトラックは2005年の「花金ナイトフィーバー」を手掛けたMr.BEATS a.k.a. DJ CELORY。夫1・夫3・夫4（New!）を客演に迎えた強力チューンに生まれ変わっている。MVはBABEL LABELが手掛け、その中で夫1・夫3・夫4（New!）の正体も明らかになるということだ。
また、同楽曲はアルバムに先駆けて、7月7日より各種配信サイトでリリースされる。
＜配信情報＞
般若
「花金ナイトフィーバー Pt.2 feat. 夫1, 夫3 & 夫4（New!）」
配信日：2020年7月7日（火）
＜アルバム情報＞
般若
アルバム『12發』
発売日：2020年7月29日（水）
通常盤：2800円（税抜）
CDのみ
生産限定盤：3800円（税抜）
CD+DVD
＝収録曲＝
1. INTRO [Track by PENTAXX.B.F]
2. SORIMACHI [Track by CHIVA from BUZZER BEATS（D.O.C.）]
3. イキそう [Track by DJ BAKU]
4. 今はALONE [Track by TOKYO BEAT SOCIETY]
5. 花金ナイトフィーバー Pt.2 feat. 夫1, 夫3 & 夫4（New!） [Track by Mr.BEATS a.k.a. DJ CELORY]
6. 車に乗り込み [Track by hokuto]
7. まぁまぁ [Track by CHIVA from BUZZER BEATS（D.O.C.）]
8. いつもの道 [Track by SPACE DUST CLUB]
9. 俺たちの曲は流れてる [Track by Kiwy]
10. シングルマザー [Track by TOKYO BEAT SOCIETY]
11. 最後のワンピース [Track by Kiwy & S-NA]
12. 手 [Track by CHIVA from BUZZER BEATS（D.O.C.）]
限定盤付属DVD収録内容
1. INTRO [Directed by 飛沫]
2. イキそう [Directed by 麿（スタジオ石）]
3. 花金ナイトフィーバー Pt.2 feat. 夫1, 夫3 & 夫4（New!） [Directed by Riku Ozama（BABEL LABEL）, Produced by 山田久人（BABEL LABEL）]
4. 俺たちの曲は流れてる [Directed by 南 虎我]
5. シングルマザー [Directed by tatsuaki]
6～10. 各監督によるインタビューも収録したメイキング映像
般若が、2020年7月29日に発表する最新アルバム『12發』から「花金ナイトフィーバー Pt.2 feat. 夫1, 夫3 & 夫4（New!）」のMVを公開した。
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