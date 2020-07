MC般若、最新アルバムより2020年に蘇った「花金ナイトフィーバー」Part2のMV公開

般若が、2020年7月29日に発表する最新アルバム『12發』から「花金ナイトフィーバー Pt.2 feat. 夫1, 夫3 & 夫4(New!)」のMVを公開した。



本楽曲のトラックは2005年の「花金ナイトフィーバー」を手掛けたMr.BEATS a.k.a. DJ CELORY。夫1・夫3・夫4(New!)を客演に迎えた強力チューンに生まれ変わっている。MVはBABEL LABELが手掛け、その中で夫1・夫3・夫4(New!)の正体も明らかになるということだ。







また、同楽曲はアルバムに先駆けて、7月7日より各種配信サイトでリリースされる。





<配信情報>







般若

「花金ナイトフィーバー Pt.2 feat. 夫1, 夫3 & 夫4(New!)」



配信日:2020年7月7日(火)



<アルバム情報>







般若

アルバム『12發』



発売日:2020年7月29日(水)



通常盤:2800円(税抜)

CDのみ



生産限定盤:3800円(税抜)

CD+DVD



=収録曲=

1. INTRO [Track by PENTAXX.B.F]

2. SORIMACHI [Track by CHIVA from BUZZER BEATS(D.O.C.)]

3. イキそう [Track by DJ BAKU]

4. 今はALONE [Track by TOKYO BEAT SOCIETY]

5. 花金ナイトフィーバー Pt.2 feat. 夫1, 夫3 & 夫4(New!) [Track by Mr.BEATS a.k.a. DJ CELORY]

6. 車に乗り込み [Track by hokuto]

7. まぁまぁ [Track by CHIVA from BUZZER BEATS(D.O.C.)]

8. いつもの道 [Track by SPACE DUST CLUB]

9. 俺たちの曲は流れてる [Track by Kiwy]

10. シングルマザー [Track by TOKYO BEAT SOCIETY]

11. 最後のワンピース [Track by Kiwy & S-NA]

12. 手 [Track by CHIVA from BUZZER BEATS(D.O.C.)]



限定盤付属DVD収録内容

1. INTRO [Directed by 飛沫]

2. イキそう [Directed by 麿(スタジオ石)]

3. 花金ナイトフィーバー Pt.2 feat. 夫1, 夫3 & 夫4(New!) [Directed by Riku Ozama(BABEL LABEL), Produced by 山田久人(BABEL LABEL)]

4. 俺たちの曲は流れてる [Directed by 南 虎我]

5. シングルマザー [Directed by tatsuaki]

6~10. 各監督によるインタビューも収録したメイキング映像