『Identity V』2周年フェアをアニメイトで開催！ 新商品も盛りだくさん♪

非対称対戦型マルチプレイゲーム『Identity V』のリリース2周年を記念して、全国アニメイト・アニメイト通販にて、「『Identity V』2周年フェア in アニメイト」が2020年7月22日(水)から開催される。



『Identity V 第五人格』は、中国のNetEase Gamesによる非対称対戦型マルチプレイゲーム。2018年に日本で配信され、2018年度の『アプリオブ・ザ・イヤー』を獲得したゲームだ。

本ゲームは5人対戦を基本とし、プレイヤーは、「ハンター」か「サバイバー」のいずれかになって試合を行う。ゴシックダークな世界観が人気で、若い世代を中心に支持を得ている。



2周年フェアは7月22日(水)から8月10日(月・祝)まで開催。描き起こしミニキャラ「だっしゅっ!」シリーズを始め新商品が多数リリースされ、2周年真髄衣装のハンター・サバイバーの設定画を使用したアクリルスタンドや缶バッジの予約受付もスタートする。



また、フェア限定特典として、期間中『Identity V』の関連商品を購入、予約した方を対象に、2周年真髄衣装のミニキャラクターが描かれた特典ステッカー(全8種)がランダムで1枚プレゼントされる。



