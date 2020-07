エンニオ・モリコーネが91歳で死去、イタリアを代表する映画音楽の巨匠

イタリアを代表する映画音楽の巨匠、エンニオ・モリコーネが7月6日に亡くなった。イタリアの通信社『ANSA』が報じている。享年91歳。先週の落下事故で大腿骨を骨折し、その影響と合併症のためローマで亡くなったという。



50年以上にわたるキャリアで、500本以上の長編映画/テレビの音楽を手がけてきたモリコーネ。彼はローマで生まれ、サンタ・チェチーリア音楽院で作曲技法を学んだ後、作曲家としてテレビ・ラジオ等の音楽を担当。1950年代末〜60年代前半から映画音楽の作曲を始め、小学校の同級生だったセルジオ・レオーネ監督の『荒野の用心棒』(1964年)が世界的に大ヒットを記録。マカロニ・ウエスタンを代表する作曲家となる。



●モリコーネとタランティーノの2ショット写真



その後、『天国の日々』(1978年)、『ミッション』(1986年)、『アンタッチャブル』(1987年)、『バグジー』(1991年)といった作品でアカデミー賞にノミネート。『ニュー・シネマ・パラダイス』(88)のメインテーマでも知られ、それ以降のジュゼッペ・トルナトーレ監督の作品でも音楽を手がけている。クエンティン・タランティーノの敬愛でも知られ、彼が監督した『ヘイトフル・エイト』(2015年)でアカデミー作曲を受賞。1995年にベネチア国際映画祭の生涯金獅子賞、2007年にはアカデミー名誉賞が贈られた。









1. The Ecstasy of Gold (The Good, the Bad and the Ugly) 0:00 - 3:22

2. The Good, the Bad and the Ugly 3:22 - 6:04

3. Once upon a Time in the West 6:05 - 9:15

4. For a Few Dollars More 9:16 - 13:05

5. A Fistful of Dynamite 13:06 - 17:43

6. Cinema Paradiso - Main Theme 17:44 - 20:13

7. Chi Mai (Maddalena & Le professionel) 20:14 - 23:48

8. La Califfa - The Lady Caliph / The Queen 23:48 - 26:27

9. My Name is Nobody 26:27 - 29:37

10. Larena (Il Mercenario - The Mercenary / A Professional Gun) 29:38 - 34:23

11. Un Monumento (I Crudeli – The Hellbenders) 34:23 - 36:55

12. Misterioso e Ostinato (Faccia a Faccia - Face to Face) 36:56 - 39:17

13. Un Amico (Revolver) 39:18 - 41:55

14. Love Theme for Nata (Cinema Paradiso) 41:55 - 46:03

15. Romanzo (1900 - Novecento) 46:04 - 50:12

16. Romanza Quartiere (Quartiere) 50:12 - 53:51

17. Il Figlio e la Nostalgia (The Law of the Desert) 53:52 - 57:41

18. Ninna Nanna per Adulteri (Cuore di Mamma) 57:41 - 01:00:45

19. Watch Chimes - Carillons Theme (For a Few Dollars More) 01:00:45 - 01:01:57

20. Tradimento Primo (Tepepa) 01:01:58 - 01:04:13

21. Run, Man, Run (The Big Gundown) 01:04:13