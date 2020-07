映画「STAND BY ME ドラえもん2」を題材にしたアトラクション「『STAND BY ME ドラえもん2』XRライド」が、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン内に8月4日から2021年1月6日までの期間限定で登場する。

「『STAND BY ME ドラえもん2』XRライド」はVR映像とコースターを掛け合わせ、未来・現在・過去を縦横無尽に行き来するタイムトラベルを全身で体験できるアトラクション。大人になったのび太としずかちゃんの結婚式を見学するため、未来へのタイムツアーに参加するという映画本編につながるオリジナルストーリーが展開される。山崎貴や八木竜一ら、「STAND BY ME ドラえもん2」の制作陣が完全監修を担当した。

またパーク内の「ジュラシック・パーク」では、「映画ドラえもん のび太の新恐竜」が8月7日に公開されることを記念し、リアルな恐竜たちとドラえもんに触れ合えるグリーティングを7月22日まで開催中。なおパークでは、来場者に衛生強化対策への協力を呼びかけている。詳しくはユニバーサル・スタジオ・ジャパンの公式サイトで確認を。

(c)Fujiko Pro/2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partners