『アズレン』山城が待望の ”ケッコン衣装” で立体化！

フリューは、高品質ホビーブランド「F:NEX(フェネクス)」の新商品として、『アズールレーン 山城-白無垢大作戦!?- 1/7スケールフィギュア』の発売を決定し、予約受付を7月3日(金)より開始した。



『アズールレーン』は、艦船を擬人化した美少女キャラクターを編成して敵と戦うスマートフォン向けシューティングRPGゲームアプリ。プレイヤーが指揮官となって戦術を考えるゲーム性や、キャラクターにスポットを当てたストーリーが魅力の本作は、リリース以来国内外で数々の賞を受賞するなど、話題を集めている。



今回「F:NEX」では、重桜(じゅうおう)陣営のキャラクター・山城(やましろ)を、ゲーム内に登場した「白無垢大作戦!?」のケッコン衣装でフィギュア化!



山城の象徴とも言える ”にゃんこポーズ” や白無垢の花嫁衣装を忠実に再現し、巾着袋や鈴など装着品のひとつひとつまで丁寧な造形にこだわり豪華な見た目に仕上げられている。妖艶でキュートなルックスが白無垢に相まって、山城のあざとい可愛さを十分に表現した商品だ。



さらに着脱可能な綿帽子や、『F:NEX』限定で表情を差し替えられる顔パーツもされており、好みに合わせてアレンジを楽しむことができる。



※『F:NEX(フェネクス)』はフリュー株式会社の商標または登録商標です。

※その他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

(C)2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd. (C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.