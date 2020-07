フェンダーの期間限定ポップアップストアが代官山 蔦屋書店にてオープン

フェンダーミュージックは、代官山 蔦屋書店において”2020 SUMMER POP-UP STORE”として、MADE IN JAPAN HERITAGEシリーズやAMERICAN ACOUSTASONICシリーズをはじめとする、あらゆる話題の新製品を展示・販売するポップアップストアを期間限定でオープンしている。



会期中は、MADE IN JAPAN HERITAGEシリーズ、AMERICAN ACOUSTASONICシリーズ、FULLERTON UKULELEシリーズ(7月下旬より)、楽器アクセサリーやライフスタイルグッズ、限定のフェンダー x 代官山 蔦屋書店コラボTシャツなどのアパレル商品を展示・販売。また、代官山T-SITEのオフィシャル・オンラインショップ「T-SITE SHOPPING」にて、フェンダー製品の販売も行っている。



さらに同会場には、世界限定50セットのみ生産された「LED ZEPPELIN I」50周年記念モデルのFENDER CUSTOM SHOP製JIMMY PAGE TELECASTER 2本セットを特別に展示。コレクター垂涎のこれらのギターは、FENDER CUSTOM SHOPのマスタービルダーであるポール・ウォーラーがジミー本人と開発を進め、高い完成度を誇っています。ぜひジミー・ペイジの息吹と想いを感じ取ってみていただきたい。



また会期中にはフェンダーアーティストによるギターのレッスンイベントも開催。各レッスンは、消毒・ソーシャルディスタンス確保等の感染症予防施策を整えた上で行われ、抽選で最大15名様にご参加可能。また、レッスンイベントの様子はウェブ配信も予定している。





■FENDER × 代官山 蔦屋書店 ”2020 SUMMER POP-UP STORE”

開催期間:2020年7月3日(金)~2020年8月30日(日)

会場:代官山 蔦屋書店 2F 音楽フロア「代官山Session:」

営業時間:9:00~22:00

電話番号:03-3770-6886(代官山 蔦屋書店)

代官山 T-SITEウェブサイト内特設ページ:

https://store.tsite.jp/daikanyama/event/music/14643-2007590629.html



■展示/販売製品

AMERICAN ACOUSTASONICシリーズ

MADE IN JAPAN HERITAGEシリーズ

FULLERTON UKULELEシリーズ(7月下旬より)

MUSTANG GT40アンプ

エフェクター、ピック、ケーブル、ストラップなどのアクセサリー製品

フェンダー x 代官山 蔦屋書店コラボTシャツを含む、アパレル製品各種

フェンダー関連書籍



※ギターおよびベース、アンプは試奏ブースにて試奏可能です。

※会期中は、代官山T-SITEオンラインショップ「T-SITE SHOPPING」でもフェンダー製品の販売を行います。