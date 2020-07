アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の6月22~28日の1位は、アニメやゲームなどが人気の「BanG Dream!(バンドリ!)」のガールズバンド「Poppin’Party(ポッピンパーティ)」の2枚目のアルバム「Breakthrough!」でした。

◇先週の結果

首位を獲得した「Poppin’Party」のアルバム「Breakthrough!」は、2019年1月に発売された1枚目のアルバム「Poppin’on!」以降のシングル曲、新曲を収録。テレビアニメ「BanG Dream! 3rd Season」のオープニングテーマ「イニシャル」や、読者モデル出身の4人組ガールズバンド「Silent Siren(サイレントサイレン)」とのコラボ曲「NO GIRL NO CRY」のPoppin’Partyバージョンなど話題曲をラインアップしています。

続く2位には、声優で歌手の田村ゆかりさんのアルバム「Candy tuft」がランクイン。2019年に発売されたミニアルバム「Strawberry candle」以来、約1年ぶりとなるファン待望のフルアルバムで、収録されている全10曲は全て新曲です。田村さんならではのキュートな楽曲からクールな楽曲までバラエティーに富んだ内容となっています。

3位には、人気アニメ「ガンダム」シリーズの40周年記念アルバム「機動戦士ガンダム 40th Anniversary Album ~BEYOND~」が登場しました。「機動戦士ガンダム40周年プロジェクト」のテーマ曲を担当したミュージシャンのSUGIZOさんが監修し、テレビアニメ「機動戦士ガンダム THE ORIGIN 前夜 赤い彗星」のオープニングテーマ、エンディングテーマ、40周年プロジェクトのテーマ曲「THE BEYOND」などを収録。森口博子さんのテレビアニメ「機動戦士Zガンダム」の主題歌「水の星へ愛をこめて」を音楽ユニット「水曜日のカンパネラ」がカバーするなど、人気アーティストが名曲をカバーしていることも話題となっています。

4位は、テレビアニメ「キラッとプリ☆チャン」シーズン2で登場した楽曲を収録したアルバム「キラッとプリ☆チャン♪(シーズン2)ミュージックコレクション」、5位には、ブシロードの「DJ」をテーマにしたプロジェクト「D4DJ(ディーフォーディージェー)」の2枚目のアルバム「Cosmic CoaSTAR」がランクインしました。

6、8位には、10月スタートのテレビアニメ「ツキウタ。 THE ANIMATION2」から、劇中に登場するユニット「Six Gravity」が歌う「Paint It Black」、ユニット「Procellarum」が歌う「White Sparks」が登場しました。ともにアニメの主題歌となります。

ほかにも、ゲームやアニメが人気の「あんさんぶるスターズ!」の体操曲といわれる「あんさんぶる体操!!」を収録した「あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング Extra Jin & Akiomi」が7位、テレビアニメ「LISTENERS リスナーズ」で高橋李依さん演じるミュウが歌うエンディングテーマを収録した「Song of LISTENERS:side Hello」が9位、アニメ「攻殻機動隊 SAC_2045」のテーマ曲などを収録したレコード「『THEME SONGS + O.S.T.』GHOST IN THE SHELL: SAC_2045」が10位となりました。

◇今週の動向

人気ゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ」のライブツアーの主題歌を収録したCD第3弾「THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 3chord for the Rock!」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「Breakthrough!」 Poppin’Party アルバム

2位 「Candy tuft」 田村ゆかり アルバム

3位 「機動戦士ガンダム 40th Anniversary Album ~BEYOND~」 Various Artists アルバム

4位 「キラッとプリ☆チャン♪(シーズン2)ミュージックコレクション」 Various Artists アルバム

5位 「Cosmic CoaSTAR」 Happy Around! アルバム

6位 「Paint It Black」 Six Gravity シングル

7位 「あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング Extra Jin & Akiomi」 Jin & Akiomi シングル

8位 「White Sparks」 Procellarum シングル

9位 「Song of LISTENERS:side Hello」 ミュウ(CV:高橋李依) アルバム

10位 「『THEME SONGS + O.S.T.』GHOST IN THE SHELL: SAC_2045」 Various Artists アルバム

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。