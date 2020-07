MUCC・逹瑯「メロディがめちゃめちゃいい」NoGoD・団長のソロアコースティックアルバムを絶賛！

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。6月27日(土)の放送では、4人組バンド・NoGoDから団長さん(Vo)がリモートで登場! 初のソロアコースティックアルバム『凡人歌集』についてお伺いしました。逹瑯:『凡人歌集』は全部(自分で)作詞作曲?団長:全部自分ですね。逹瑯:作曲するときって、どこから作るの?団長:今回(のアルバムは)アコースティックの曲なので、基本アコギからですね。逹瑯:コードからなんとなく?団長:はい、コードを弾きながらメロディを鼻歌みたいに歌って、“これいいかも”って思ったら、そこから肉付けしていく作業です。自分は基本サビから作っちゃうんで。逹瑯:全体的に、メロディがめちゃめちゃいいね。団長:おわ! ありがとうございます! 嬉しい。逹瑯:NoGoDでも曲は作っているんだっけ?団長:NoGoDでも作っていますけど、基本的に今回収録されているのは全部、弾き語りでやるとき用のソロのオリジナル曲なんですよ。それで、NoGoDで曲作りをしているときに、思ったよりも“フォークすぎるな”とか“ポップスすぎるな”っていうのを、自分のアコースティック用の曲に回したりもするので。個人的には“アウトトラック集”でもあるんですけど。逹瑯:NoGoDよりもオケがすっきりしているぶん、よりメロディが際立って聴こえるから、すげぇメロディが良く聴こえるんだと思う。団長:ありがとうございます。レコーディングも、今そんなに人数が集まれないので、うちのドラムのKくんにパーカッションをやってもらって、メインのギターはうちの下手のShinnoに頼んで、3人で同時に別の部屋で全部一発録りでやって。逹瑯:歌も?団長:歌も一発録りで、今回は一切修正してないです。失敗したら録り直したりはしていますけど、基本、頭から最後まで歌い切りで、いいやつをそのまま使ってピッチ修正とかは一切してないです。逹瑯:ほぉー。歌、上手だねぇ(笑)。団長:世の中に伝わっていないんですけど、俺歌うまいんですよ!逹瑯:ほー……。団長:いや興味なさすぎでしょ(笑)!逹瑯:ハハハ(笑)。いや、“上手だなー”っていうのは前から思っていて。団長:ありがとうございます(笑)。◎7月4日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、首振りDollsからナオさん(Vo&Dr)をお迎えします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack