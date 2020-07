BiSH『LETTERS』は「わたし宛ての手紙と思って聴いてほしい」

BiSHのセントチヒロ・チッチさん、モモコグミカンパニーさん、アユニ・Dさんが、7月2日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。7月22日(水)リリースのメジャー3.5thアルバム『LETTERS』について、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭の質問に答えました。さかた校長:ここからはBiSH先生が7月22日にリリースする、メジャー3.5枚目のアルバム『LETTERS』のお話を聞かせていただこうと思います。BiSH:はい!さかた校長:まずは、リリース決定おめでとうございます! このアルバムは7曲入りということですが、もともとシングルリリースの予定だったのを変更されたんですよね?セントチヒロ・チッチ:はい。さかた校長:3人は、作詞でも参加されているんですよね?(モモコグミカンパニーさんは「ぶち抜け」、アユニ・Dさんは「スーパーヒーローミュージック」、セントチヒロ・チッチさんは「I'm waiting for my dawn」の作詞を担当)セントチヒロ・チッチ:はい。世界の状況がこういうふうになったときに、BiSHには何ができるか? って考えたんですけど、曲を届けることがBiSHらしさだと思いました。アユニと私は、この期間に書いたものなんですけど。アユニ・D:そうです。モモコグミカンパニー:逆に私は「ぶち抜け」という曲を作詞したんですけど、けっこう前に書いたんです。みんなでわちゃわちゃしているのが日常、当たり前のときに書いた歌詞なので……BiSHは6人の個性がバラバラなので、同じ部屋に集まるとけっこうカオスなんですよ。全員:(笑)。モモコグミカンパニー:その日常が、いま思えば当たり前じゃなかったなって。だから、当たり前だった日常が感じられる1曲だと思います。こもり教頭:その、当たり前の日常がなくなってしまってからこの曲を聴いた感じって、何か変わりましたか?モモコグミカンパニー:当時は「うるさいな~」と思うこともあったけど、なんか楽しいなって思っていたんです。「幸せだったんだな」ってつくづく思います、人との関わりが。こもり教頭:人との温度感って大事ですよね。モモコグミカンパニー:そうですね。温度を感じてみてください(笑)。さかた校長:そして1曲目に収録されるのが「LETTERS」ということですが、BiSH先生にとってどんな曲になりましたか?セントチヒロ・チッチ:まさに今の気持ちが綴られているんですけど、BiSHとBiSHチーム全部の思いがこもっていて……手紙を受け取ったあなたに真っ直ぐに届けたい気持ちが綴られているので、わたし宛ての手紙だ! と思って聴いてほしいよね?モモコグミカンパニー:そうだね。セントチヒロ・チッチ:どんな世界になってもBiSHはBiSHらしくいるので、強く生きていってほしいなと思う気持ちが伝わってくれたら嬉しいです。――ここで、「LETTERS」を初オンエアさかた校長:僕は優しく歌うなかにも、強い覚悟を感じました。人に近づけないご時世ですけど、手をつなぐというより肩をガっと組んでくれるような曲に感じました。こもり教頭:デジタルな世の中ですけど、「手紙」というワードがあったかいなと思います。聴いていると言葉一つひとつが読み上げられているような気持ちになって、「嫌なことばかりじゃねーな」という気持ちになりました。しかも初オンエアですからね! 一緒に聴けて良かったです。BiSH:ありがとうございます!さかた校長:そしてアユニ先生は、3曲目に収録される「スーパーヒーローミュージック」の作詞をされましたけど……?アユニ・D:そうなんです。生徒のみんなみたいに私もつらいときに音楽に何度も救われたことがあるので、その経験を書きました。音楽が大好きで音楽に支えられたことがある方は、ぜひ聴いてほしいですね。モモコグミカンパニー:いい曲! まずは聴いてほしいです。BiSH / Major 3.5th AL「LETTERS」 7/22発売決定!!なお、7月8日(水)にはベストアルバム『FOR LiVE -BiSH BEST-』を発売。このアルバムの収益は、BiSHがワンマンライブや自主企画を行ったことのある全国のライブハウスに全額寄付されるとのことです。詳細はオフィシャルサイト(https://www.bish.tokyo/)まで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/