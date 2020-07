カラフルでポップなブランド『MY LITTLE PONY』に新しいブランドテーマが登場！

セガトイズは、ライセンス契約を結ぶアメリカ・ハズブロ社のキャラクター『MY LITTLE PONY(マイリトルポニー)』の新しいブランドテーマとして、『My Little Pony, my little magic(マイリトルポニー、マイリトルマジック)』を立ち上げることを発表した。



『MY LITTLE PONY』は、1983年にポニーをかたどった玩具としてアメリカ・ハズブロ社より発売された、アニメシリーズも放映されている全世界で大人気のキャラクター。近年は、年齢や世代を超えたグローバルキャラクター&ファッショナブルなポップアイコンとしての地位を築き、世界中のセレブやアーティストからの熱烈な支持も受けている。

日本ではこれまでに、原宿を拠点とするショップとのタイアップのほか、コラボカフェなども実現しており、主にティーンの女の子を中心に人気を博している。



ブランドの新しいテーマは『My Little Pony, my little magic』。『マイリトルポニー』の主要キャラクター・トワイライトスパークルは魔法を使うユニコーンでもあり、そんなマイリトルポニーが、いつもの自分を少しだけ可愛く、少しだけクールに見せてくれる魔法をかけてくれる…というメッセージが込められている。



ドールヘアが特徴のマイリトルポニーのぬいぐるみポシェットは、セガトイズから8月に発売。「ラブトキ」の愛称で人気のブランド『Lovetoxic』からはレースやシースルーを施したTシャツとキャップが、原宿発ブランド『WEGO』ではチュールTシャツやラメローキャップ、ラメショルダーバッグなどが発売中。コーディネイトのポイントになるアパレル展開のほか、友達とのおそろいも楽しめるスマホケースやコインケース等カラフルでポップな雑貨、コミュニケーションには欠かせないLINEスタンプも展開中だ。



また、現在運用中の公式Instagram、公式twitterに加えて、公式TikTokアカウントがオープン! 真似したくなる&見たくなる! ムービーやブランドムービーを公開予定。

動画第一弾として、ティーンズに大人気のYouTuberである「くれいじーまぐねっと」さんが「#マイリトルポニーコーデ」にチャレンジした動画を公開する。



(C)2020 Hasbro.All Rights Reserved.