LDHのオンラインライブ「LIVE×ONLINE」が7月2日から8日までの7日連続でABEMAで独占配信中。この記事では昨日7月3日に配信されたEXILE THE SECONDのライブの模様をレポートする。

新型コロナウイルスの感染拡大状況を受け、独自に立ち上げた新型コロナウイルス感染症対策専門家チームを中心に検討した結果、2月26日から12月26日までに行う予定だったエンタテインメントの祭典「LDH PERFECT YEAR 2020」関連の全168公演を中止にしたLDH。新たなエンタテインメントとして立ち上げた「LIVE×ONLINE」では、普段のライブとは異なる配信ライブならではの演出や臨場感あふれるカメラワークで所属アーティストのパフォーマンスを視聴者に届ける。

2日目に出演したEXILE THE SECONDは“EXILE THE SECONDの日”である2月22日にリリースした初のベストアルバム「EXILE THE SECOND THE BEST」収録の楽曲を中心に全15曲を披露した。メンバー全員がEXILE、そしてグループとしての活動のほかにそれぞれ得意な分野で活躍しているEXILE THE SECOND。オープニングでは金色のジャケットを羽織った6人が次々とステージに集まり、EXILE SHOKICHIはドラム、EXILE NESMITHはギターを演奏しボーカル以外のスキルをさっそく見せつける。全員がそろうと元日にリリースしたEXILEとのスプリットシングルより祝祭感のある「瞬間エターナル」で華やかにショーの幕を開けた。

ライブアンセム「YEAH!! YEAH!! YEAH!!」では、ドローンカメラが会場を縦横無尽に飛び交い、所狭しとステージを動き回る長身の6人の姿を追いかける。「SUPER FLY」ではマスクを付けた女性ダンサーもパフォーマンスに合流。続く「ASOBO!」ではSHOKICHIが「犬と一緒に! 猫と一緒に! 友達と一緒に!」と画面の向こうにいるファンに呼びかけ、歌いながらメンバーと共に会場中を駆け回った。

その後、EXILE THE SECONDはパフォーマー1人ひとりにフォーカスしたステージを展開。映画「HiGH&LOW THE WORST」の挿入歌として注目を集めた「Top Down」では、SHOKICHIが十字架型のマイクスタンドで歌い、NESMITHがギターを掻き鳴らす中で橘ケンチが迫力のあるダンスで視聴者を楽曲の世界へと引き込んでいく。橘が拳銃を撃つと、EXILE AKIRAをフィーチャーした一面真っ赤な「THE FOOLS」の世界へ。この曲ではNESMITHに加えAKIRAもギターを弾き、SHOKICHIのシャウトも冴え渡った。EXILE TETSUYAは「Celebration」で女性ダンサーと2人でロマンチックな雰囲気ただようパフォーマンスを披露。黒木啓司をフィーチャーした「Story」では映像とライブ会場をリンクさせたステージを展開した。パフォーマー1人ひとりにフォーカスした楽曲の合間には「花鳥風月」が初披露され、花びらが舞う映像とスモークで彩られた幻想的なステージでパフォーマー4人が繊細なダンスを踊った。

ボーカル2人が「Young Forever」をアコースティックバージョンで届けたあと、同じステージにパフォーマーも集まる。SHOKICHIが「次に歌う曲は6人で、そして皆さんとひとつになりたいと思います」とファンに呼びかけると、6人は「On My Way」を披露。NESMITHがアコースティックギターを弾き、TETSUYAもカホンで演奏に参加したこの曲の最後ではSHOKICHIの「EXILE THE SECOND、これからもコロナに負けず、みんなでがんばりましょう!」という掛け声を合図に6人が「On My Way」ラベルのビール瓶をかかげた。

EXILE THE SECONDの軌跡をたどる映像の中で、6人が手にした切符には「Choo Choo TRAIN」の文字が。映像が明けると白のジャケットに蝶ネクタイ、ハットで決めた6人が登場し、EXILEの代表曲「Choo Choo TRAIN」がジャジーでメロウなアレンジで届けられた。抽選で当たった16人のファンとZoomを通じて交流したあと、6人は「Route 66」でライブを再開。「Going Crazy」で盛り上がったあとSHOKICHIは「音楽はなくなりませんから。音楽は絶対に距離を超えますから。距離を超えて、時空さえ超えて、皆さんにエネルギーを届けられるのが音楽の力だと思っています。これからも皆さんと一緒に音楽の力を信じて、日本を元気にできるように一生懸命がんばっていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いいたします」と挨拶し、メンバーと共に深く頭を下げた。ラストを飾ったのはもちろん「RAY」。満員のライブ会場の景色をインサートする演出を取り入れ、6人の笑顔いっぱいのパフォーマンスでステージが締めくくられた。

EXILE THE SECONDのライブの模様は“見逃し配信”として7月6日22:00まで配信中。期間中はABEMAコインを購入し、視聴することができる。なお本日7月4日の「LIVE×ONLINE」ではDOBERMAN INFINITYがライブを行う。

EXILE THE SECOND「LIVE×ONLINE」2020年7月3日 セットリスト

01. 瞬間エターナル

02. YEAH!! YEAH!! YEAH!!

03. SUPER FLY

04. ASOBO!

05. Top Down

06. THE FOOLS

07. 花鳥風月

08. Celebration

09. Story

10. Young Forever

11. On My Way

12. Choo Choo TRAIN

~トークパート~

13. Route 66

14. Going Crazy

15. RAY

「LIVE×ONLINE」公演スケジュール(※終了分は割愛)

2020年7月4日(土)20:00~

<出演者>

DOBERMAN INFINITY



2020年7月5日(日)20:00~

<出演者>

E-girls



2020年7月6日(月)20:00~

<出演者>

GENERATIONS from EXILE TRIBE



2020年7月7日(火)20:00~

<出演者>

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE



2020年7月8日(水)20:00~

<出演者>

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE